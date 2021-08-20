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台灣高鐵25日起提前增班　9月推通勤優惠

▲台灣高鐵宣布，自8月25日起開始增班，並自9月起推出通勤優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲台灣高鐵宣布，自8月25日起開始增班，並自9月起推出通勤優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者張志康/綜合報導

2021-08-20 16:22:40｜2021-08-20 16:25:11

台灣高鐵公司今（20）日宣布，原本預定於9月1日起的增班計畫，提前自8月25日實施，另外，9月起也將推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」，相當於75折優惠。

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台灣高鐵表示，考量近期疫情持續緩解，且適逢暑假即將結束，為加強服務旅客需求，宣布原定9月1日起之增班計畫，將提前自8月25日（三）起實施；增班後每週增開180班次（南下90班、北上90班）列車，提供809班次旅運服務，各增開車次自8月24日（二）凌晨零時起開放購票。

此外，配合疫情緩解、通勤族旅客搭乘需求增加，台灣高鐵公司將自9/1至9/30，推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」，凡TGo會員購買活動期間同一區間（含去回程）對號座車票次數達36次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋！每個會員帳戶優惠上限為60次。高鐵公司預計10月初統計符合資格者，將購票總金額25%轉成TGo紅利點數，並於10/8歸入其TGo會員帳戶，後續更將視全車對號座實施狀況，機動調整本項短期優惠內容。

舉例而言，通勤族TGo會員若九月間往返台北-桃園區間21趟、總計搭乘42次，合計標準車廂對號座購票金額為6720元，完成搭乘後可獲得8400點TGo會員點數，相當於1680元回饋金！高鐵公司強調，只要同一位旅客於活動期間內搭乘相同區間、不限平/假日，均可列入趟次計算，搭乘越多回饋越多，歡迎通勤族旅客加入高鐵TGo會員，並多加利用本項短期優惠專案。（若有其他非同一區間旅程，則恕不列入趟次計算）

高鐵公司再次提醒旅客，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

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