拜登表態護台立場　江啟臣：不用放大解讀

美國總統拜登表示若任何人侵略北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。國民黨主席江啟臣今（20）日表示，不用過度放大解讀，美國就是定調對台政策立場沒變，也就是回到「台灣關係法」。
記者余祥／台北報導
2021-08-20 16:29:54｜2021-08-20 16:30:04
拜登（Joe Biden）接受媒體專訪時強調，美國一向信守承諾，若任何人侵略北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。美國國務院發言人普萊斯（NedPrice）也說，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響，美國會持續深化與台灣關係。
江啟臣接受廣播專訪時說，熟悉外交事務的拜登，這次口誤的機率或許有，但不到非常嚴重的口誤，拜登試圖表達美方的承諾，台灣不用過度放大解讀，也奉勸民進黨不要拿拜登的話做大內宣，美國就是定調對台政策立場沒有改變，也就是回到「台灣關係法」，維持戰略模糊。
國民黨表示，美國對於盟邦的政策，包括最近澄清美國一中政策、台海戰略模糊未變，概由美政府官員整體說明；國民黨主張民眾應團結捍衛國家，同時爭取外來支持、改善兩岸關係。
國民黨指出，在前總統馬英九時期，民眾不需要擔心美國會否出兵台海的問題，原因就是出在兩岸關係嚴重惡化，所以蔡政府不要避談兩岸惡化的後果，當台灣安全問題又常常浮上檯面時，非台灣人民之福。