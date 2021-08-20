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修繕竟變1949意識形態大戰　高市議會又清點散會

▲高雄市議會議長曾麗燕語重心長地請議員就事論事，不要將意識形態帶進議場。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
▲高雄市議會議長曾麗燕語重心長地請議員就事論事，不要將意識形態帶進議場。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-20 16:33:28｜2021-08-20 17:18:45

國民黨高雄市議員劉德林昨（19）日誤將美濃黑川校長紀念碑「觀景平台修繕預算」誤會成「要蓋日本人紀念碑」，遭到民進黨議員高閔琳批評，意外引爆藍綠兩黨對於1949年認知及意識型態大戰，戰場甚至延伸到今天的議場上，議長曾麗燕表示看到大家將意識形態帶到議場上感到很遺憾，議場應該理性問政，監督市政最重要，最後劉德林仍提出清點人數，最後因在場人不過半，散會。

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國民黨議員劉德林認為，台灣已經脫離日本殖民統治超過六十年，但是到現在台灣還是有人充滿媚日、諂日、崇日心態，完全忘了被日本人高壓統治的悲慘歷史，直指這些人真的是可悲、可憐又可恥，尤其是身為民意代表。

▲國民黨高雄市議員劉德林。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
▲國民黨高雄市議員劉德林。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
劉德林議員強調，他從頭到尾並未反對「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」經費，而是反對替一個曾經殖民台灣的日本人立碑，難道可以僅因一個日本人對學校的小恩小惠，台灣人就忘了被日本高壓統治，血腥鎮壓的悲慘歷史。

對此民進黨市議員高閔琳則指出，她聽說劉德林議員說「只要高閔琳今天在現議場，就要提擱置預算或清點人數」，高閔琳強調，身為議員，到議會開會審議預算法案是基本的職責，「現在中國國民黨是在威脅我、叫我不要到議會開會？抱歉，歉難同意。此事沒有協調空間」，並要中國國民黨承認自己戰敗的歷史，提升自己狹隘的歷史觀點，請尊重台灣不同階段的歷史歷程，也請尊重不同多元的文化認同，「台灣的歷史不是從1949年才開始」。

民進黨團則表示，尊重國民黨籍議員捍衛撤退敗逃台灣的論述，但勿抹滅黑川龜吉擔任瀰濃公學校（美濃國小前身）第三任校長任內尊重在地教育、留住漢語老師等主張及黑川老師帶給美濃教育的餘蔭，再者紀念碑是1920年所留下；並認為國民黨不應以個人觀點借題發揮，傷害目前台灣與日本友好關係，盼回歸理性問政，就事論事，勿有過激言論製造仇恨對立

▲民進黨高雄市議員高閔琳認為，台灣的歷史不是從1949年才開始。（圖／翻攝自高閔琳臉書）
▲民進黨高雄市議員高閔琳認為，台灣的歷史不是從1949年才開始。（圖／翻攝自高閔琳臉書）
此外，劉德林更批客委會做為市府的一級主管單位，預算編列科目，竟然含糊不清，明明是要進行通往紀念碑景觀的道路修繕工程，卻寫成紀念碑景觀建置工程，「建置」與「修繕」差別有多大，他強烈質疑，不寫清楚預算科目內容，目的是什麼？

台灣基進新聞部主任張博洋則指出，經他調查，這個案子是美濃區公所送的案子，根本不是客委會寫的計畫，程序上，在議會開議前，議員手上都會拿到審議項目的報告書，讓議員們知道自己在審議的預算，錢花到哪、怎麼花、花多少，計畫書第二頁工作項目就寫著「觀景平台設置、紀念碑周邊環境整理等工程」、「請問議員是哪裡看不懂，還是你根本沒看？」。

張博洋認為，身為在鳳山當地專替眷村服務的議員，真的不要整天把「媚日」掛在嘴巴，台灣就是多元的社會，經過日治、也經過國民黨來台，大家都在這座島上努力的成為好國好民，多元社會不會只有你的故事，也會有其他族群的歷史記憶，千萬不要讓個人對於台灣歷史的偏見，替眷村族群招來更多的污名化。

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