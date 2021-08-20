修繕竟變1949意識形態大戰　高市議會又清點散會

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劉德林議員強調，他從頭到尾並未反對「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」經費，而是反對替一個曾經殖民台灣的日本人立碑，難道可以僅因一個日本人對學校的小恩小惠，台灣人就忘了被日本高壓統治，血腥鎮壓的悲慘歷史。
對此民進黨市議員高閔琳則指出，她聽說劉德林議員說「只要高閔琳今天在現議場，就要提擱置預算或清點人數」，高閔琳強調，身為議員，到議會開會審議預算法案是基本的職責，「現在中國國民黨是在威脅我、叫我不要到議會開會？抱歉，歉難同意。此事沒有協調空間」，並要中國國民黨承認自己戰敗的歷史，提升自己狹隘的歷史觀點，請尊重台灣不同階段的歷史歷程，也請尊重不同多元的文化認同，「台灣的歷史不是從1949年才開始」。
民進黨團則表示，尊重國民黨籍議員捍衛撤退敗逃台灣的論述，但勿抹滅黑川龜吉擔任瀰濃公學校（美濃國小前身）第三任校長任內尊重在地教育、留住漢語老師等主張及黑川老師帶給美濃教育的餘蔭，再者紀念碑是1920年所留下；並認為國民黨不應以個人觀點借題發揮，傷害目前台灣與日本友好關係，盼回歸理性問政，就事論事，勿有過激言論製造仇恨對立。
此外，劉德林更批客委會做為市府的一級主管單位，預算編列科目，竟然含糊不清，明明是要進行通往紀念碑景觀的道路修繕工程，卻寫成紀念碑景觀建置工程，「建置」與「修繕」差別有多大，他強烈質疑，不寫清楚預算科目內容，目的是什麼？
台灣基進新聞部主任張博洋則指出，經他調查，這個案子是美濃區公所送的案子，根本不是客委會寫的計畫，程序上，在議會開議前，議員手上都會拿到審議項目的報告書，讓議員們知道自己在審議的預算，錢花到哪、怎麼花、花多少，計畫書第二頁工作項目就寫著「觀景平台設置、紀念碑周邊環境整理等工程」、「請問議員是哪裡看不懂，還是你根本沒看？」。
張博洋認為，身為在鳳山當地專替眷村服務的議員，真的不要整天把「媚日」掛在嘴巴，台灣就是多元的社會，經過日治、也經過國民黨來台，大家都在這座島上努力的成為好國好民，多元社會不會只有你的故事，也會有其他族群的歷史記憶，千萬不要讓個人對於台灣歷史的偏見，替眷村族群招來更多的污名化。