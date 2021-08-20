嚴守邊境檢疫　疫情指揮中心副指揮官到高雄港視察

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥與高雄市副市長史哲，是由移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑、國境事務大隊高雄港隊中興分隊分隊長楊坤榮等人陪同，到高雄港二港口，視察船員入境防疫動線的情形。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥為因應國際新冠肺炎疫情持續升溫，乃與高雄市副市長史哲到高雄港視察船員入境防疫動線，並聽取交通部航港局與CIQS等權責單位報告，對於移民署國境事務大隊高雄港隊在船員辦理入境時，請船員在辦公室外執行人證核對，可避免接觸船員，降低染疫或傳播風險，值得肯定。
史哲說，高雄港市密不可分，他與陳宗彥副指揮官視察高雄港區入境檢疫流程，期能持續強化相關檢疫，由中央、地方協力阻絕Delta病毒，讓肆虐國際的印度變種，在港口邊境管制的滴水不漏。
移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑表示，自新冠肺炎疫情爆發迄今，國際疫情仍相當嚴峻，在國內疫情逐漸趨緩後，目前自外國進港之具高風險船舶，依航運任務或疾病就醫等事由，船員取得目的事業主管機關特別許可或專案同意，且經疾管署審核後，得向移民署申請臨時停留許可證或辦理查驗入出境。
蔡英傑指出，移民署國境事務大隊高雄港隊為港口入境查驗主責單位，是第一線接觸人員，為避免是類未經採檢船員群聚及執勤同仁曝露於感染風險中，因此請船員在室外等候查驗，以廣播引導船員依序在室外，並保持一定距離進行人證核對，避免直接接觸，造成感染或傳播風險，有效執行國境管理，杜絕疫情之蔓延。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥與高雄市副市長史哲，除嘉勉移民署針對疫情採取隔離之防疫作為，使整體防疫得保萬全，並慰勉CIQS等第一線防疫人員的辛勞，期勉持續堅守崗位、嚴守邊境檢疫及落實自我防護，守護國人健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。