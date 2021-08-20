行政院稱印新鈔成本高 藍委：印五倍券要花18.8億納稅錢
針對行政院不認同在野黨主張之發現金紓困，表示「如果央行現金庫存不足，就會有印刷成本，發現金成本不見得比發振興券低」。對此，國民黨立委鄭麗文20日直批「史上最沒水準的行政院」， 她說，事實上發現金根本不會印鈔票，現金只要直接匯款到每個人的戶頭即可。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-20 16:52:25｜2021-08-20 16:53:00
鄭麗文下午於臉書發文強調，印鈔票有一定的規範，用來固定淘汰舊鈔，並不是政府想印鈔票就可以印鈔票請行政院不要用「印刷成本」這種沒常識的藉口來污辱人民的智慧。
至於振興券所需成本，鄭麗文表示，五倍券每張印製成本3元，銀行回收手續費每張5元，因此每本10張，印製費及手續費約80元，但此成本並不含封套包裝與配送，就已經高達18.8億。
鄭批評，行政院也說今年五倍券整體成本應與三倍券的22.5億差不多，呼籲行政院別再睜眼說瞎話，不要為了護航振興券政策，帶錯誤風向誤導全民。
此外，鄭麗文也說這次也將由唐鳳研發「五倍券App」來增加數位優惠，希望刺激數位使用。其實去年的三倍券就已經有數位券，提領比例只有7%，今年行政院竟還要把有限的預算，花在研發五倍券用完之後就立馬報廢的一次性APP上，難道蔡政府APP成癮，不顧9成民意要發現金，「人民的納稅錢難道是你行政院愛怎麼花就怎麼花的嗎？」