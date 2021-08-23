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今日來講股／貨櫃三雄有下個好買點　還有一類股冒出頭

▲台股目前多空交戰不明，為此，分析師表示，貨櫃三雄目前居高思危，但也不是沒有機會，另外除了航運，還有一類股要冒出頭。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股目前多空交戰不明，為此，分析師表示，貨櫃三雄目前居高思危，但也不是沒有機會，另外除了航運，還有一類股要冒出頭。（圖／NOWnews資料照片）

要聞財經生活中心/綜合報導

2021-08-23 08:30:00

台股目前多空交戰不明，猶如面臨十字路口，面對新一週台股走勢該要怎麼操作？貨櫃三雄還能進場嗎？或是其他原物料、電子類股有機會嗎？為此，分析師表示，貨櫃三雄目前居高思危，但也不是沒有機會，強調籌碼是關鍵，透露成交量落底數字，就會是下一波好買點。另外，鋼鐵股也慢慢冒出頭，主要是市場供需現況有助於鋼鐵族群向上走揚。

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針對近期貨櫃三雄雖仍有漲勢，但似乎漲不太動，投資人還要續追嗎？啟發投顧分析師廖祥安指出，貨櫃三雄中，陽明上半年EPS 17.8元、長榮上半年EPS 15.03元，法人預估貨櫃三雄今年全年EPS可能落在35到38元之間，表現非常亮眼。對照今天的本益比，大概只有4到5倍，再換算回來殖利率都有8%到12%的成績。

但為什麼貨櫃三雄近期漲幅縮水？廖祥安認為重點就在籌碼，當市場認為會反彈時，一有動靜就搶進場，結果隔天就下跌，慢慢形成一個「連環套」，越是如此，法人就越不想進來。那麼要怎樣觀察貨櫃三雄下一個買點？他說要讓籌碼慢慢沉澱、成交量慢慢萎縮，讓它自然落底之後，才是下一波比較好的買點。

那麼怎樣是量縮、怎樣叫落底？廖祥安說，通常可以觀察它波段最大量，要低於最大量的五分之一，且變為常態之後，買點才會浮現。而看看長榮這一波，最大量是100萬張，五分之一就是20萬張，所以之後只要看到長榮每天的成交量都在20萬張之下，股價也沒有再走低，那時就是一個比較好的進場點，但目前還沒看到！

至於除了航運股外，還可以留意什麼？廖祥安認為鋼鐵股已經慢慢冒出頭，他解釋，鋼鐵股跟電子股最大不同在於，傳產股純粹只是一個供需的關係，不像電子股有水平或上下游垂直的關係。因此，當市場上需求大於供給時，機會就來了！

來看看全球供應鋼鐵的兩大國，一是中國大陸，另一個是俄羅斯。由於目前全球有個風氣為追求節能減碳，中國大陸為了要達到碳中和的目標，對鋼鐵的出口降稅退稅取消了，優惠取消了之後，廠商一定用減產來因應，供給當然變少，再加上美國總統拜登上台後，基礎建設方案預算來到1.2兆美元，更被視為是大利多。

且美國的鋼鐵股，如美國鋼鐵，日本的新日鐵鋼，以及中國大陸的寶鋼與首鋼，這些鋼鐵股如果不是在歷史高點，就是在高點附近，因此對於接下來國內的鋼鐵產業就會再次產生激勵的作用。至於電子股的部分，廖祥安表示要釐清幾個變數才能比較安心進場，如今年下半年到明年上半年景氣、美國Fed的動作，甚至是疫情的變數等。

最後提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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