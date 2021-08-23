今日來講股／貨櫃三雄有下個好買點　還有一類股冒出頭

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但為什麼貨櫃三雄近期漲幅縮水？廖祥安認為重點就在籌碼，當市場認為會反彈時，一有動靜就搶進場，結果隔天就下跌，慢慢形成一個「連環套」，越是如此，法人就越不想進來。那麼要怎樣觀察貨櫃三雄下一個買點？他說要讓籌碼慢慢沉澱、成交量慢慢萎縮，讓它自然落底之後，才是下一波比較好的買點。
那麼怎樣是量縮、怎樣叫落底？廖祥安說，通常可以觀察它波段最大量，要低於最大量的五分之一，且變為常態之後，買點才會浮現。而看看長榮這一波，最大量是100萬張，五分之一就是20萬張，所以之後只要看到長榮每天的成交量都在20萬張之下，股價也沒有再走低，那時就是一個比較好的進場點，但目前還沒看到！
至於除了航運股外，還可以留意什麼？廖祥安認為鋼鐵股已經慢慢冒出頭，他解釋，鋼鐵股跟電子股最大不同在於，傳產股純粹只是一個供需的關係，不像電子股有水平或上下游垂直的關係。因此，當市場上需求大於供給時，機會就來了！
來看看全球供應鋼鐵的兩大國，一是中國大陸，另一個是俄羅斯。由於目前全球有個風氣為追求節能減碳，中國大陸為了要達到碳中和的目標，對鋼鐵的出口降稅退稅取消了，優惠取消了之後，廠商一定用減產來因應，供給當然變少，再加上美國總統拜登上台後，基礎建設方案預算來到1.2兆美元，更被視為是大利多。
且美國的鋼鐵股，如美國鋼鐵，日本的新日鐵鋼，以及中國大陸的寶鋼與首鋼，這些鋼鐵股如果不是在歷史高點，就是在高點附近，因此對於接下來國內的鋼鐵產業就會再次產生激勵的作用。至於電子股的部分，廖祥安表示要釐清幾個變數才能比較安心進場，如今年下半年到明年上半年景氣、美國Fed的動作，甚至是疫情的變數等。
最後提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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