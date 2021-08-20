郭董白忙？預約平台不見BNT 林為洲：高端成唯一選擇
國民黨立委林為洲20日表示，根據民調統計，僅6.1％的民眾將高端列為首選，69.1％的民眾對國產疫苗信心蕩然無存，而有39.3%民意力挺的BNT。如今高端開放20-35歲施打，疫苗預約平台卻不見BNT的蹤跡。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-20 17:10:10
林為洲質疑，難道民進黨擔憂多了BNT作為選項，「可能會讓本就風雨飄搖的高端疫苗更加不受青睞？」衛福部長陳時中上週宣布，第六輪預約接種疫苗，開放36歲以上民眾施打高端，原先預計提供的61萬4204劑卻乏人問津，僅41.9萬人實際預約。可見即使政府大肆宣揚高端已有破百萬人表達意願，塑造國產疫苗成功典範，但民眾的疑慮仍是紙包不住火。
林為洲於高端疫苗開放預約後立即登記，他強調，他自己以行動力挺我國生技產業，但也始終主張應給民眾選擇疫苗的空間，如今台灣的國際疫苗缺貨，高端恐是年輕人唯一選擇，眼見青年陷入「忍痛施打高端」或是「乾等國際疫苗」的矛盾中，這並非他支持國產疫苗的初衷。
同時，林為洲說，政府處心積慮護航國產疫苗，對於國際認證疫苗卻是大小眼。相比高端在7月18日通過衛福部緊急授權後，不到10天即放上疫苗預約平台，而BNT作為國際認證疫苗，在8月3日通過緊急授權至今，何時能上架供民眾預約，卻只聞樓梯響。
針對鴻海創辦人郭台銘親自赴德國催貨，BNT有望9月中來台，但在疫苗預約系統中卻將BNT摒除在外，林為洲表示，政府究竟用意何在？難道想趁疫苗空窗期，BNT尚未來台之際，讓更多民眾接種高端？國產疫苗要得民心，品質自要把關，若只用程序和制度耍小手段，只是徒增民眾對國產疫苗的反感。