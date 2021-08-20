內用免隔板如何辨別「同住家人」？柯文哲：執行有困難
中央流行指揮中心規劃在8月23日以後，同住家人在外吃合菜可以不需再用隔板或採梅花座，可以共鍋。台北市長柯文哲今（20） 日認為執行上的困難，但是怕再度失言而不想批評指揮中心政策。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 17:40:59｜2021-08-20 17:44:31
北市府今日舉行防疫記者會，媒體詢問同住家人餐廳內用免隔板，北市會跟進政策嗎？柯文哲表示，回歸科學的基礎討論，終究沒有一場戰爭是用防守打贏的，最後還是全面打疫苗後，加上不管是疫苗護照或事件康通行證，都要用這種方法解決。我們不可能一輩子戴口罩，按照歐美國家的作法，應該是總人口的7成都打滿兩劑疫苗後，應該可以脫下口罩、解除這些限制，讓經濟可以比較正常。
柯文哲強調，就以台北市過去2個月的紀錄看來，家戶感染是很重要的感染源，之前鼓勵大家在家吃飯盡量錯開時間、空間上做隔開，因為終究還是要打疫苗才能解決問題，不可能一輩子戴口罩，這是不切實際的。
媒體再追問，所以北市還是主張餐廳內用不開放同住家人不用隔板、可共鍋及不必採梅花座？柯文哲表示，這一聽就知道執行上有困難，坐在一起吃的人，一眼看過去，你就知道他是家人還不是家人？下這種命令的就是，最後柯文哲說「算了，我不要失言了」。
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