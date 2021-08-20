高雄農損免勘災損率 經審核通過可全部撥付農損救助金
今年8月上旬西南氣流豪雨，造成高雄市農產品相當嚴重的損失，市長陳其邁向爭取中央同意番石榴等作物納入免勘災損率品項，並要求市府團隊，儘速依農委會規定協助受災農友取得救助金早日復耕，農業局長張清榮今(20)日指出，高雄農損救助從速、從寬、從簡凡農損經公所勘查20％申請案件，經審核通過，即可進行撥程序。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-20 18:32:13
農委會於日前公告本市木瓜及番石榴等品項免勘災損率，市府農業局除已將中央預撥1億4千399萬救助金，完成撥付相關災區公所，也正持續加速辦理有關抽勘查作業，農民只要收到公所核定結果通知單就可確認救助審查結果及撥款情形。杉林區木瓜，係免勘災損率品項，公所只要勘查20％的申請案件，經審核通過，即可全部撥付農損救助金。
農業局表示，有關高雄市免勘災損率品項，只要經各區公所於線上查證確認有產銷履歷、天然災害救助有案、投保農業保險、領有對地綠色環境給付計畫等文件者，就可免除是否種植事實現勘程序。若農友未具有以上條件者，公所只要抽樣20%申請案件，勘查是否有種植事實與面積，就可以送農業局抽核，進行撥款程序。
農業局持續邀集改良場及農糧署已完成美濃、六龜、內門、楠梓、杉林及阿蓮的首批災害救助案件查核作業，於19日止，已完成183萬元救助金撥款，農戶只要收到核定結果通知單即可確認救助審查結果，同時救助金也會同步核發撥款。
農業局也持續邀集改良場及農糧署已完成美濃、六龜、內門、楠梓、杉林及阿蓮的首批災害救助案件查核作業，於19日止，已完成183萬元救助金撥款，農戶只要收到核定結果通知單即可確認救助審查結果，同時救助金也會同步核發撥款。