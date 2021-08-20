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疫情嚴峻鬧血荒！中油煉製事業部員工挽袖捐血助血庫

▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢(中)號召員工踴躍挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)
▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢(中)號召員工踴躍挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)

記者黃守作／高雄報導

2021-08-20 19:00:00

台灣中油公司煉製事業部於今(20)日，在該事業部廠區中山堂，舉辦捐血活動，員工挽袖捐血助血庫，場面氣氛熱絡溫馨，有120人捐血，共捐出180袋4萬5千cc熱血，以紓解血荒。

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▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢(左)率先挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)
▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢(左)率先挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)
台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢號召員工踴躍挽袖捐血，盼在疫情嚴峻鬧血荒之際，能紓解血荒。

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢表示，自疫情指揮中心宣布降2級警戒後，就醫人數逐步回溫，推遲的手術也逐步執行，但血液供應卻沒跟上腳步，導致血庫吃緊，該事業部員工即挺身而出，踴躍挽袖捐熱血。

▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢號召員工踴躍挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)
▲台灣中油公司煉製事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長徐漢號召員工踴躍挽袖捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2021.08.20)
中油煉製事業部捐血活動，執行長徐漢、高雄廠廠長楊進國等主管不但挽袖捐血，更號召中油足球隊員、同仁及家眷加入此捐血善行。

執行長徐漢並由副執行長曾繁鑫、行政室主任胡漢鯤、公關組經理顏清瑞等主管陪同下，到中山堂為捐血的同仁加油打氣。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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