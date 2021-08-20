政院稱振興券比發現金成本低 柯文哲：講的人該檢查智商
行政院擬發放5000元振興券，被質疑為何不直接發現金，政院回應稱發現金成本不見得比振興券低。對此，台北市長柯文哲今（20）日直批，「講這些話的的人智商檢查一下。」
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 17:57:16｜2021-08-20 17:58:36
北市府今日防疫記者會上，媒體詢問中央即將要發放5000元的振興券，但政院昨日稱發現金不見得成本會比發振興券低，若央行庫存不足，仍要印鈔成本。柯文哲回覆表示，「一樣嘛，講的人的智商檢查一下」，振興券是一次用，鈔票要壞掉才會換，這個是非對錯大家都很清楚，「你可以辯護，但不要找一看就不對的理由」。
媒體追問，高雄市長陳其邁宣布加碼1000元「高雄券」，並利用國慶煙火和燈會在高雄舉辦吸引觀光客，北市有無相關加碼規劃?對此，柯文哲回應，關於中央5000元的振興券要怎麼用，中央確定五倍券該怎麼用必須講清楚，不要今天公布、明天就要開始，應該給地方1個月時間規劃，想一下怎麼搭配。
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