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姜濤痛揍「MIRROR」盧瀚霆！親自認證：打鬧是日常

▲香港男團MIRROR團員姜濤（左）、盧瀚霆在《超感應學園》大打出手。（圖／八大）
▲香港男團MIRROR團員姜濤（左）、盧瀚霆在《超感應學園》大打出手。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-21 08:00:00

香港男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），在八大校園奇幻劇《超感應學園》中飾演一名香港留學生、熱愛拍片想成為YouTuber，最後卻因網路霸凌而死。劇中有一場他被同團成員姜濤暴打的戲，讓兩人印象深刻，姜濤開玩笑表示：「其實我們兩個拍打戲並不難，因為那就是我們私下的日常，很愛打打鬧鬧，但最讓我不解的是，為什麼打架會要一直大叫『啊』的發出聲音？感覺應該是不會叫才對。」盧瀚霆說：「這是我們入行後第一次拍的動作戲，除了讓我在打戲上有一些突破，演出中要配合劇情做出情緒的起伏和轉折，也讓我特別深刻。」並預告該場打戲的背後寓意其實很感人。

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▲姜濤（右）自爆和盧瀚霆打鬧是日常。（圖／八大）
▲姜濤（右）自爆和盧瀚霆打鬧是日常。（圖／八大）
首次來台灣拍戲的盧瀚霆，把扮鬼的處女秀獻給了《超感應學園》，劇中有一幕他在地上口吐白沫爬向蔡凡熙的橋段，讓他印象深刻，「原來吐白沫的成份是利用蘇打粉及牙膏來製作，拍攝前要先放在口中，加上NG，我的舌頭其實非常刺痛，但看到呈現的效果很不錯，讓我覺得很值得。」姜濤笑說：「在盧瀚霆來台拍戲前，我除了教他發音，告訴他台灣東西很好吃之外，就是一直跟他說蔡凡熙很帥。」聽到姜濤的讚美，蔡凡熙不敢置信驚訝回應：「他們兩個明明才是偶像。」

▲盧瀚霆（Anson
▲盧瀚霆（Anson Lo）獻出台劇初體驗。（圖／八大）
談到被霸凌的經驗，姜濤透露學生時期因為胖常被嘲笑為「胖子」，「那讓我那時候很自卑，所以最後我是選擇自己去克服，改變自己的現況，就不會讓別人瞧不起。」蔡凡熙回顧以前遇過的狀況，他說：「小時候同學都會笑我身上的胎記，而我選擇的方式就是用強硬的態度去碰撞，例如他們笑我，我就會嗆回去。」他更嚴肅表示遇到霸凌不要忍耐，要尋求幫助，因為忍耐後只會對自己的心理狀態更不好。蔡凡熙坦言，當了藝人後遇到酸民留言他也都會看，「看負評也是滿紓壓的，像是在看到有些酸民為了酸而酸，就覺得把它當作一件有趣的事情看待就好，我不會太在意。」

▲姜濤透露學生時期因為胖常被嘲笑。（圖／八大）
▲姜濤透露學生時期因為胖常被嘲笑。（圖／八大）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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