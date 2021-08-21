姜濤痛揍「MIRROR」盧瀚霆！親自認證：打鬧是日常

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首次來台灣拍戲的盧瀚霆，把扮鬼的處女秀獻給了《超感應學園》，劇中有一幕他在地上口吐白沫爬向蔡凡熙的橋段，讓他印象深刻，「原來吐白沫的成份是利用蘇打粉及牙膏來製作，拍攝前要先放在口中，加上NG，我的舌頭其實非常刺痛，但看到呈現的效果很不錯，讓我覺得很值得。」姜濤笑說：「在盧瀚霆來台拍戲前，我除了教他發音，告訴他台灣東西很好吃之外，就是一直跟他說蔡凡熙很帥。」聽到姜濤的讚美，蔡凡熙不敢置信驚訝回應：「他們兩個明明才是偶像。」
談到被霸凌的經驗，姜濤透露學生時期因為胖常被嘲笑為「胖子」，「那讓我那時候很自卑，所以最後我是選擇自己去克服，改變自己的現況，就不會讓別人瞧不起。」蔡凡熙回顧以前遇過的狀況，他說：「小時候同學都會笑我身上的胎記，而我選擇的方式就是用強硬的態度去碰撞，例如他們笑我，我就會嗆回去。」他更嚴肅表示遇到霸凌不要忍耐，要尋求幫助，因為忍耐後只會對自己的心理狀態更不好。蔡凡熙坦言，當了藝人後遇到酸民留言他也都會看，「看負評也是滿紓壓的，像是在看到有些酸民為了酸而酸，就覺得把它當作一件有趣的事情看待就好，我不會太在意。」
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