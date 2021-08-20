「田單軍艦」上億塗料採購爆黑幕？海軍保修指揮部否認

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海軍保修指揮部表示，田單軍艦船體底漆剝落部分，已要求廠商履約保固，惟因降雨頻繁，不符作業標準，因不影響艦艇航行安全，遂先行出塢執行戰備任務，後續於天候條件許可下，儘速安排入塢施作。本部庫儲塗料均已完成使用規劃，並無媒體所述，存放逾限情事。本案採購均依規定辦理，籲請媒體善盡查證責任，勿渲染報導。
為淘汰服役超過50年的陽字號驅逐艦，海軍在1980年代末期委託中船(現改名為台船)建造8艘成功級巡防艦。成功級艦以美軍派里級為建造藍本，但是在建造過程中，美方未同意出售SQR-19拖曳式聲納。成功級採用美製標準一型防空飛彈，反艦飛彈則為國產雄風二型與雄風三型飛彈，反艦飛彈發射廂安裝在船身上層結構，美製派里級則使用魚叉反艦飛彈。
舷號1110的田單軍艦為國造成功級最後一艘艦，原本規劃加裝相位陣列(AESA)雷達成為「小神盾艦」，不過由於2001年開工建造時中科院研發相位陣列雷達技術能力不足，且造價昂貴，最後海軍放棄「小神盾艦」計畫。與其他7艘國產成功級艦相比，田單軍艦取消兩舷的40快砲配備，成功級艦配備40快砲用於對付小型水面艦。海軍之後從美國採購的二手銘傳與逢甲軍艦也未加裝40快砲。