「田單軍艦」上億塗料採購爆黑幕？海軍保修指揮部否認

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美方未同意出售SQR-19拖曳式聲納。成功級採用美製標準一型防空飛彈，反艦飛彈則為國產雄風二型與雄風三型飛彈，反艦飛彈發射廂安裝在船身上層結構，美製派里級則使用魚叉反艦飛彈。

舷號1110的田單軍艦為國造成功級最後一艘艦，原本規劃加裝相位陣列(AESA)雷達成為

小神盾艦

，不過由於2001年開工建造時中科院研發相位陣列雷達技術能力不足，且造價昂貴，最後海軍放棄

小神盾艦