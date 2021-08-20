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「田單軍艦」上億塗料採購爆黑幕？海軍保修指揮部否認

▲海軍成功級巡防艦田單軍艦，艦身兩舷無配備40快砲。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲海軍成功級巡防艦田單軍艦，艦身兩舷無配備40快砲。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-20 18:32:03｜2021-08-20 18:51:31

媒體報導，海軍成功級巡防艦田單軍艦新塗裝僅4個月，卻爆出水下防污塗料龜裂剝落，出海執行戰備任務恐淪為「活靶」，知情人士爆料採購有黑幕。對此，海軍保修指揮部今（20）日否認，強調採購符合美軍規範之油漆。

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針對媒體報導「海軍上億塗料標案爆黑幕」，海軍保修指揮部表示，田單軍艦塗料標案依政府採購法相關規定，採工料併委勞務採購，以公開招標方式辦理，並要求廠商使用符合美海軍軍規規範之油漆。田單軍艦8月份入塢檢查發現部分油漆剝落及微量海生物附著，仍可目視船底面漆，顯示該型漆仍具海生物不易附著之特性，符合規範；另經查本軍已使用該型漆之艦艇，目前水下裝備使用均正常。

海軍保修指揮部表示，田單軍艦船體底漆剝落部分，已要求廠商履約保固，惟因降雨頻繁，不符作業標準，因不影響艦艇航行安全，遂先行出塢執行戰備任務，後續於天候條件許可下，儘速安排入塢施作。本部庫儲塗料均已完成使用規劃，並無媒體所述，存放逾限情事。本案採購均依規定辦理，籲請媒體善盡查證責任，勿渲染報導。

為淘汰服役超過50年的陽字號驅逐艦，海軍在1980年代末期委託中船(現改名為台船)建造8艘成功級巡防艦。成功級艦以美軍派里級為建造藍本，但是在建造過程中，美方未同意出售SQR-19拖曳式聲納。成功級採用美製標準一型防空飛彈，反艦飛彈則為國產雄風二型與雄風三型飛彈，反艦飛彈發射廂安裝在船身上層結構，美製派里級則使用魚叉反艦飛彈。

舷號1110的田單軍艦為國造成功級最後一艘艦，原本規劃加裝相位陣列(AESA)雷達成為小神盾艦，不過由於2001年開工建造時中科院研發相位陣列雷達技術能力不足，且造價昂貴，最後海軍放棄小神盾艦」計畫。與其他7艘國產成功級艦相比，田單軍艦取消兩舷的40快砲配備，成功級艦配備40快砲用於對付小型水面艦。海軍之後從美國採購的二手銘傳與逢甲軍艦也未加裝40快砲。


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