石知田自爆鬼月禁忌　1招破解恐怖片嚇人公式

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在直播中，作家「路邊攤」分享自己經歷的靈異事件，以前在成功嶺帶新兵，遇過阿兵哥跟他說，半夜睡到一半被三輪車聲音吵醒，起來看到「有個小女孩從蚊帳前面，延著寢室走道騎過去」，一開始路邊攤痛罵新兵胡說八道，後來實在太多人反映，他去問了士官長才知道，原來士官長是營舍搬遷第一批來整理場地的人，當時就在滿是灰塵的寢室地板，看到非常清楚的3條車輪軌跡，士官長說：「那個小女孩是你們的大學姊，就當沒看到吧。」這段故事讓主持人鳥屎、解婕翎聽得毛骨悚然。而石知田沒有遇過類似的非自然現象，倒是碰過戲劇在陰氣比較重的地方拍攝，他會捻香、蹲下來跟四周說聲「打擾了」，以求彼此和平共處。
身為「雜食性文青」的石知田，不忘邀請粉絲體驗beanfun! APP「文學星」線上小說，喜愛看書的他透露，幼時閱讀啟蒙是金庸武俠小說，常常在敦南誠品泡一整天，後來喜歡哲思小說，等到當演員後，養成拍戲空檔讀詩的習慣。若要推薦粉絲一本書，石知田首推劉慈欣的《三體》：「它在探討無法用物理學解釋的存在，對於那些大於人類文化能夠理解的能量有更多解釋，我自己也是這樣看待其他維度的生命體。」
疫情期間，石知田精進吉他功力，也和小賴催生出Podcast頻道「兩光人」，近來還有迷你影集《池塘怪談》熱播，並神祕預告下半年有新作品進行。「橘子嘉年華暑期版」5天精彩直播節目將在beanfun!、Facebook、YouTube、Twitch、17 Live、Yahoo TV等多個平台直播，最新消息可鎖定遊戲橘子Gamania的Facebook紛絲團。
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