COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

石知田自爆鬼月禁忌　1招破解恐怖片嚇人公式

▲石知田體驗線上閱讀APP，和粉絲分享書單。（圖／經紀人提供）
▲石知田體驗線上閱讀APP，和粉絲分享書單。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-20 21:00:00

2021「橘子嘉年華」暑期版的文學星特輯，邀請到石知田和人氣網路作家「路邊攤」一起尬聊鬼月趣事，生性膽小的石知田透露，他是連看《名偵探柯南》黑衣人都會覺得害怕的類型，通常為了準備演員功課才會看鬼片或恐怖漫畫，後來還研究出1招免除被嚇：「摀耳朵比遮眼睛有用。」他表示眼睛所見的視覺效果是假的，用音效營造出來的想像力才恐怖，因此摀住耳朵有效大幅降低驚嚇度。適逢鬼月，他也分享自己的禁忌是不買車、不玩水，「這些禁忌都會遵守，還是要敬鬼神。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲石知田鬼月守禁忌，不買車、不玩水。（圖／翻攝遊戲橘子Gamania臉書）
▲石知田鬼月守禁忌，不買車、不玩水。（圖／翻攝遊戲橘子Gamania臉書）
在直播中，作家「路邊攤」分享自己經歷的靈異事件，以前在成功嶺帶新兵，遇過阿兵哥跟他說，半夜睡到一半被三輪車聲音吵醒，起來看到「有個小女孩從蚊帳前面，延著寢室走道騎過去」，一開始路邊攤痛罵新兵胡說八道，後來實在太多人反映，他去問了士官長才知道，原來士官長是營舍搬遷第一批來整理場地的人，當時就在滿是灰塵的寢室地板，看到非常清楚的3條車輪軌跡，士官長說：「那個小女孩是你們的大學姊，就當沒看到吧。」這段故事讓主持人鳥屎、解婕翎聽得毛骨悚然。而石知田沒有遇過類似的非自然現象，倒是碰過戲劇在陰氣比較重的地方拍攝，他會捻香、蹲下來跟四周說聲「打擾了」，以求彼此和平共處。

▲路邊攤（左）、石知田大聊靈異現象。（圖／翻攝遊戲橘子Gamania臉書）
▲路邊攤（左）、石知田大聊靈異現象。（圖／翻攝遊戲橘子Gamania臉書）
身為「雜食性文青」的石知田，不忘邀請粉絲體驗beanfun! APP「文學星」線上小說，喜愛看書的他透露，幼時閱讀啟蒙是金庸武俠小說，常常在敦南誠品泡一整天，後來喜歡哲思小說，等到當演員後，養成拍戲空檔讀詩的習慣。若要推薦粉絲一本書，石知田首推劉慈欣的《三體》：「它在探討無法用物理學解釋的存在，對於那些大於人類文化能夠理解的能量有更多解釋，我自己也是這樣看待其他維度的生命體。」

疫情期間，石知田精進吉他功力，也和小賴催生出Podcast頻道「兩光人」，近來還有迷你影集《池塘怪談》熱播，並神祕預告下半年有新作品進行。「橘子嘉年華暑期版」5天精彩直播節目將在beanfun!、Facebook、YouTube、Twitch、17 Live、Yahoo TV等多個平台直播，最新消息可鎖定遊戲橘子Gamania的Facebook紛絲團。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀