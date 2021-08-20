飛宏科技內賊竊34億機密　欲跳槽對岸遭拘提起訴

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張姓副理前上司，亦即飛宏科技阮姓前副處長，於今年3月離職後前往中國通力電子公司任職，經由阮男引薦，張男收到對方錄取通知，原本計畫在5月攜帶更多研發機密前往任職，在3、4月離職前夕以相同手法竊取營業秘密，並命下屬將資料上傳至其私設網路伺服器貯存。
桃檢查出，42歲的張姓副理，假借公務名義，要求下屬上傳包含飛宏內部營業秘密資訊之電磁紀錄到其私設的網路伺服器，擅自重製或以不當方式取得公司核心營業秘密資訊電磁紀錄檔案。
檢調發現，中國通力電子為飛宏科技主要競爭對手，飛宏科技正在研發設計符合歐盟規格的充電裝置，張男利用職務之便，私下取得公司向歐盟法規部付費取得的最新充電法規資料，於今年4月初以微信上傳給阮男。
台北市調處接獲情資檢舉後，向桃園地檢署報請指揮，由企業犯罪專組檢察官薛全晉指揮偵辦，檢調經過蒐證，於今年4月20日，張男準備前往中國前發動搜索，在其辦公室、住處查扣硬碟與電腦等相關證物，並在張男準備帶往中國硬碟中，查扣多達264筆營業秘密檔案，總經濟價值高達34億4千萬元，扣除8億元開發成本，若外流將成飛宏公司高達26.4億元之經濟損失。
張男到案後坦承犯行，檢方依違反營業秘密法之意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌將張男起訴，並向地院聲押獲准；阮男涉案部分則另案偵辦中。