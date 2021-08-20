不必驚慌 高雄瑞豐夜市澄清未吹熄燈號請大家多支持攤商
自5月新冠肺炎本土疫情爆發後，高雄瑞豐夜市再度傳出一次歇業消息，今(20)日又有攤商在網路上傳說，管委會發通知，瑞豐夜市即將停止營業。瑞豐夜市官網則表示，瑞豐夜市會繼續營業下去，場主間會去取得平衡點並調整，所以請大家不必驚慌，也請高雄市民多來支持攤商並給予實質消費，謝謝大家。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-08-20 23:07:43
瑞豐夜市業務經理陳秝敏也立即表示，只是內部場主調整問題，會有人來接手，因此不會影響到營業，攤商也不會受影響，至於請攤商收東西，陳秝敏表示，這是舊有的租約必須清空地上物，如果有新租約就能維持，到時候會也通知各攤商維持現狀。 高雄瑞豐夜市是高雄著名的觀光夜市，總攤數近400攤，疫情爆發後生意一落千丈，6月底即傳出部分業者不堪虧損準備在7月結束營業，所幸並未成真。今天又有攤商在網路張貼停業公告，內容說「由於新冠肺炎疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，遺憾宣布將在8月31日後終止營運」。 陳秝敏表示，目前夜市只是在調整場主，因為有股東認為疫情發展難預料，想要退出經營團隊，未來應該還是會找尋新股東加入營運，應該會繼續營業，具體內容會再跟外界說明。
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