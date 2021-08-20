COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不必驚慌　高雄瑞豐夜市澄清未吹熄燈號請大家多支持攤商

▲高雄瑞豐夜市今晚驚傳熄燈號，不過就在稍早瑞豐夜市官網就立即澄清未吹熄燈號請大家多支持攤商給予實質消費。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
▲高雄瑞豐夜市今晚驚傳熄燈號，不過就在稍早瑞豐夜市官網就立即澄清未吹熄燈號請大家多支持攤商給予實質消費。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-08-20 23:07:43

自5月新冠肺炎本土疫情爆發後，高雄瑞豐夜市再度傳出一次歇業消息，今(20)日又有攤商在網路上傳說，管委會發通知，瑞豐夜市即將停止營業。瑞豐夜市官網則表示，瑞豐夜市會繼續營業下去，場主間會去取得平衡點並調整，所以請大家不必驚慌，也請高雄市民多來支持攤商並給予實質消費，謝謝大家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄瑞豐夜市再度傳出一次歇業消息，瑞豐夜市業務經理陳秝敏立即表示，只是內部場主調整問題，會有人來接手，請大家不要擔心。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
▲高雄瑞豐夜市再度傳出一次歇業消息，瑞豐夜市業務經理陳秝敏立即表示，只是內部場主調整問題，會有人來接手，請大家不要擔心。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
瑞豐夜市業務經理陳秝敏也立即表示，只是內部場主調整問題，會有人來接手，因此不會影響到營業，攤商也不會受影響，至於請攤商收東西，陳秝敏表示，這是舊有的租約必須清空地上物，如果有新租約就能維持，到時候會也通知各攤商維持現狀。

▲高雄瑞豐夜市是高雄著名的觀光夜市，榮景時總攤數近400攤，疫情爆發後生意大不如前。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
▲高雄瑞豐夜市是高雄著名的觀光夜市，榮景時總攤數近400攤，疫情爆發後生意大不如前。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
高雄瑞豐夜市是高雄著名的觀光夜市，總攤數近400攤，疫情爆發後生意一落千丈，6月底即傳出部分業者不堪虧損準備在7月結束營業，所幸並未成真。今天又有攤商在網路張貼停業公告，內容說「由於新冠肺炎疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，遺憾宣布將在8月31日後終止營運」。

▲今天又有攤商在網路發布瑞豐夜市準備在8月31日結束營業的通知單。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
▲通知單。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.20）
陳秝敏表示，目前夜市只是在調整場主，因為有股東認為疫情發展難預料，想要退出經營團隊，未來應該還是會找尋新股東加入營運，應該會繼續營業，具體內容會再跟外界說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀