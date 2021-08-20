瑞豐夜市又傳收攤　管理單位這樣說

很遺憾宣布將於8月31日後終止營運」，對此瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏表示，的確有場主想退出不續租，但只要有新的租約就能繼續，

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今日晚間，一張停業公告在望路上瘋傳，內容寫到「致夜市同仁：感謝各位攤商一直以來的努力，讓本夜市成為遠近馳名的觀光大夜市。由於新冠疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，本場很遺憾宣布將於8月31日後終止營運。敬請各位攤商提早整理各自的生財器具，有擺放冷凍庫的小吃攤請提前清整食材，避免腐壞；並於8月31日起10日內將攤位上之所有物品淨空。未處理者屆時將以廢棄物處置，謝謝配合！」