瑞豐夜市又傳收攤　管理單位這樣說

瑞豐夜市才在6月初傳出將在7月底吹熄燈號，今晚網路上又瘋傳一張傳單，上面並寫到「很遺憾宣布將於8月31日後終止營運」，對此瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏表示，的確有場主想退出不續租，但只要有新的租約就能繼續，場主間會去取得平衡點並調整，請大家不必驚慌。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-20 23:24:58
今日晚間，一張停業公告在望路上瘋傳，內容寫到「致夜市同仁：感謝各位攤商一直以來的努力，讓本夜市成為遠近馳名的觀光大夜市。由於新冠疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，本場很遺憾宣布將於8月31日後終止營運。敬請各位攤商提早整理各自的生財器具，有擺放冷凍庫的小吃攤請提前清整食材，避免腐壞；並於8月31日起10日內將攤位上之所有物品淨空。未處理者屆時將以廢棄物處置，謝謝配合！」
據悉，瑞豐夜市數百攤的攤位，共分為3個場主，目前的確有場主認為疫情充滿不確地性，想退出營運，因瑞豐夜市將停業收攤的消息在網路上瘋傳，瑞豐夜市官網今天晚上表示，「關於今晚最震撼的停業問題，小編在這裡跟大家報告，瑞豐夜市會繼續營業下去，場主間會去取得平衡點並調整，所以請大家不必驚慌，也請高雄市民多來支持攤商，並給予實質消費，謝謝大家」。
高雄市經發局表示，有關瑞豐夜市8月31日將停業一事，管委會表示為部分經營者因受疫情影響而組織重整，不影響夜市正常營業，經發局已向瑞豐夜市管委會表達需維護攤商權益，也將會盡力提供必要的協助。