北約外長警告塔利班　別讓阿富汗再成恐怖主義溫床

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聲明同時對塔利班（Taliban）發出警告，表示期望塔利班遵守承諾，確保阿富汗不再成為國際恐怖主義的避風港。部長們一致表示，不會允許恐怖分子再次從阿富汗發出威脅。
美國2001年發生911恐攻事件後，指塔利班政府窩藏蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden），當時的美國總統小布希（George W. Bush）對阿富汗展開「持久自由行動」，北約也參與，目的是防止恐怖分子利用阿富汗襲擊盟國。
2020年美國簽署協議，塔利班同意不讓蓋達組織（Al-Qaeda）或任何其他極端團體在他們掌控的地區行動，換來美國及北約盟國同意，從阿富汗撤離部隊。
但美軍尚未完成撤軍，塔利班就迅速推翻西方支持的阿富汗政府，恐激勵其它聖戰分子，北約憂心塔利班將無視先前承諾。
不過今天北約外長們並未若北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日所提，考慮軍事打擊威脅塔利班。
史托騰柏格當時說，如果再次看到恐怖組織試圖計劃及組織對北約盟國的襲擊，「我們有能力從遠處打擊恐怖組織」。
阿富汗民兵組織塔利班8月15日拿下首都喀布爾，恐慌民眾想盡辦法出逃，從15日迄今，至少8000人已撤離阿富汗。（編輯：徐睿承）1100821