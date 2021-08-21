駁斥拜登挺台論 華春瑩：阿富汗是國家，台灣屬於中國
美國總統拜登(Joe Biden)近日接受美國媒體專訪，聲稱會防衛台灣，反駁外界以阿富汗局勢高舉棄台論調，掀起討論。對此中國外交部的回應則是，阿富汗與台灣的狀況有根本上的不同，無法相提並論。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-21 06:56:57
拜登18日在接受專訪時，面對主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)詢問，中國藉阿富汗難題告訴台灣「不能指望美國」時，回應道美國會信守承諾，並引用北約創立條約第5條(Article Five)指出，任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國都將做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣。
20日在中國外交部記者會上，有現場傳媒針對此事，向外交部發言人華春瑩，詢問中方的看法與評論，對此華春瑩認為，有注意到部分媒體聲稱，拜登的言論也許是出於口誤。
華春瑩強調，台灣確實和阿富汗有根本不同，阿富汗是一個「主權國家」，而台灣則是「中國領土不可分割的一部分」，一個中國原則是任何國家都不可逾越的紅線和底線，中國必須統一，也必然統一，警告任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。
華春瑩也提到，阿富汗局勢再次表明，外部強加和移植民主的作法無法長久、不會牢固，不能先入為主，也不能越俎代庖。民主沒有固定模式，就像中國胃不適合每天喝冷牛奶，美國人不習慣用筷子，並不是每天用刀叉吃牛排或漢堡包才是吃飯，民主也不應是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。而如何評判一個國家是否真正民主，亦不應由美國及其少數幾個盟友來壟斷。