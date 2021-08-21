美超狂大媽跨國伸援手！營救10名阿富汗少女成功

阿富汗首都喀布爾淪陷後，當地的基本人權和女權將如何發展，頗受國際社會關注；雖然塔利班組織承諾，會在伊斯蘭教的律法下保障人民權益，但已陸續傳出有婦女被剝奪工作或教育權。美國1名已60歲、擁有11名子女的母親，就靠著組織跨國救援，最後成功協助10名阿富汗少女逃離當地，將有機會前往美國，繼續接受教育。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-21 08:59:37
綜合美國媒體報導，這名母親名叫雷諾(Allyson Reneau)，來自奧克拉荷馬州，擁有哈佛大學國際關係和美國太空政策碩士學位，2019年她在國際科學活動「探索火星」(Explore Mars)中，認識一群曾在2018年國際機器人比賽中獲獎，而享譽國際的阿富汗少女，雙方在接下來數年一直保持聯繫。
報導指出，今年8月塔利班接管阿富汗的消息傳出後，不安感便盤據在雷諾的腦海中，擔心女孩們可能身處險境。
雷諾苦思之後，想起自己幾年前在華盛頓認識的朋友，已被調往美國駐卡達大使館工作，便飛往卡達與朋友商討如何營救，經過一番努力之後，她們終於備妥相關文件和護照，將女孩們撤離到安全地點。
根據美國《NBC News》報導，數位公民基金會(DCF)和卡達外交部聲明也證實，10名少女已安全飛抵卡達首都杜哈，DCF也對卡達政府出色的支持表達感謝，包括加快簽證流程，以及在阿富汗出境航班取消後，仍願派遣飛機赴當地協助。
DCF董事會成員布朗(Elizabeth Schaeffer Brown)表示，就某方面來說，是女孩們的努力以及追求教育的勇氣，讓她們得以接觸到外部世界，最終拯救了自己。