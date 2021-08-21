美超狂大媽跨國伸援手！營救10名阿富汗少女成功

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綜合美國媒體報導，這名母親名叫雷諾(Allyson Reneau)，來自奧克拉荷馬州，擁有哈佛大學國際關係和美國太空政策碩士學位，2019年她在國際科學活動「探索火星」(Explore Mars)中，認識一群

曾在2018年國際機器人比賽中獲獎，而享譽國際的阿富汗少女，

雙方在接下來數年一直保持聯繫。