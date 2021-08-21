拜登並列台日韓　美學者指重申承諾釋疑才是目的

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由於美國與北約、日本與南韓皆有防禦條款或條約，拜登談話被解讀成是公開表態若中國武力犯台，美國會出兵回應，引起外界揣測美國對台政策是否改變。
華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天接受中央社訪問時表示，外界不該過度解讀拜登將台日韓並列一事，專訪中主持人提到台灣，所以拜登才把所有國家併在一起。
葛來儀強調：「拜登主要訊息是美國會履行承諾，而這也套用在台灣身上。」
過去40多年來，美國遵循台海「戰略模糊」政策，不表明台海若發生戰爭，美方是否會出兵干預。拜登過去也謹守此原則，才讓他這次發言特別令外界意外。
2001年時任總統小布希（George W. Bush）對外表示若中國犯台，美國會「竭盡所能」協助台灣防衛。拜登隨即投書媒體，批評小布希打破戰略模糊政策，強調美國自廢除1954年與中華民國簽署的共同防禦條約後，「就沒有義務防衛台灣」。
葛來儀表示，美國國安顧問蘇利文（JakeSullivan）發言就較深思熟慮，美國跟以色列或台灣都沒有防禦條約，但都是美國重要安全夥伴。
面對美國恐遺棄盟友的質疑聲浪，蘇利文17日在白宮簡報會上表示，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），而且一向是如此，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾一如既往堅實」。
美國在台協會（AIT）前理事主席、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）呼應表示，拜登因為阿富汗淪陷面臨壓力，他談話內容暗示美國對台灣有和日韓相同的防禦條約承諾，應該「只是口誤」。
卜睿哲說，蘇利文把台灣、以色列放一起談就比較精確，美國對台灣沒有防禦條約承諾，但深切關心台灣安全。他強調：「美國政策並未改變。」
雖然拜登把台日韓並列，背後意義可能不是「台灣被升級」，但前美國國安會中國、台灣及蒙古事務主任、現任布魯金斯研究所資深研究員何瑞安（Ryan Hass）指出，拜登與蘇利文的發言目的，是要強調美國希望兩岸分歧和平解決的決心既強韌且穩健。
何瑞安說，兩人談話也傳達一項訊息，亦即若任何國家挑戰美國對其安全夥伴（包含台灣在內）的承諾，，恐付出高昂代價，是一個危險的舉動。
前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）則表示，阿富汗動盪不安之際，拜登政府展現對台灣強健支持，這是個好消息。他們是要傳達中國與中共總書記習近平最好小心點，不要以為若北京加大對台威脅，華府會視若無睹。（編輯：周永捷）1100821