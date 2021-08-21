朱立倫致黨代表戰鬥召集令　誓言為國民黨重拾領導力

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，國民黨這幾年接連遭逢失敗甚至被民進黨清算追殺，他和黨代表一樣深感痛心，也知道自己應共同負起責任，去年陸續有不同世代黨內同志表態承擔、尋求他支持，他再次選擇祝福支持，自己回到民間反省沈澱。現在的他沒有任何職務，真正做回「朱立倫」。
信中表示，這段時間，除了走訪基層做公益、回到校圖與學子互動，深入參與和傾聽台灣社會的呼吸，他深刻反思國民黨為何與社合區重脫節，失去與年輕世代的連結。朱立倫說，國民黨的積弊之深困局之難，已經不是換一個主席、贏一兩場選舉就會輕易改變，需要有人重新連結社會脈動與世界思潮，從實踐中為黨找到出路。
「改革已經喊爛了、團結我們聽膩了」，朱立倫直言，國民黨現在需要的是重拾領導，打一場大勝仗，當國民黨立場搖擺，對外關係斷線、不受重視，新任黨主席要能夠對美陸雙方有效溝通、找回互信，為黨重拾國際與兩岸事務話語權，才有機會重新穩定區域局勢，為全體國人贏得和平與繁榮。
朱立倫表示，面對民進黨的失能亂政，新任黨主席要有足夠的行政經驗，有能力領導、整合十四個執政縣市與各級黨公職一起打團體戰，展現國民黨的治理能力、贏得社會認同，讓民眾在困局中看到希望！
朱立倫也打出蔣經國牌，引述蔣經國遣訓「今天不做，明天就會後悔」，強調今天的中華民國跟中國國民黨，正處於危亡時刻，已經沒有後悔的本錢。因此，他對肩上的責任不能有絲毫退卻。