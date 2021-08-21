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朱立倫致黨代表戰鬥召集令　誓言為國民黨重拾領導力

▲國民黨主席選戰開打，前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣，朱立倫近日更發出「致黨代表戰鬥召集令」強調將重拾國民黨領導力。（圖／資料照片）
▲國民黨主席選戰開打，前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣，朱立倫近日更發出「致黨代表戰鬥召集令」強調將重拾國民黨領導力。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-08-21 09:55:56｜2021-08-21 09:56:19

國民黨主席選戰開打，爭取連任的黨主席江啟臣與對手、前主席朱立倫近日也交鋒不斷。朱立倫發出「致黨代表戰鬥召集令」，強調「改革已經喊爛了、團結我們聽膩了」，國民黨現在需要的是重拾領導力，他更會無私無我、為黨求賢，推出最強候選人贏得2022、2024年選戰。

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朱立倫這封給黨代表的召集令指出，他37歲從政以來，承接過許多不同的挑戰與重擔，政治人物的生命，也會被這些不同的頭街與職位定義。受國民黨栽培參政20多年，他一向強調全黨的榮辱大過個人得失，過去只要出現更能帶領全黨、號召民意的領導者，他寧願讓賢並全力支援，「成功不必在我，成功一定有我」。

朱立倫說，國民黨這幾年接連遭逢失敗甚至被民進黨清算追殺，他和黨代表一樣深感痛心，也知道自己應共同負起責任，去年陸續有不同世代黨內同志表態承擔、尋求他支持，他再次選擇祝福支持，自己回到民間反省沈澱。現在的他沒有任何職務，真正做回「朱立倫」。

信中表示，這段時間，除了走訪基層做公益、回到校圖與學子互動，深入參與和傾聽台灣社會的呼吸，他深刻反思國民黨為何與社合區重脫節，失去與年輕世代的連結。朱立倫說，國民黨的積弊之深困局之難，已經不是換一個主席、贏一兩場選舉就會輕易改變，需要有人重新連結社會脈動與世界思潮，從實踐中為黨找到出路。

「改革已經喊爛了、團結我們聽膩了」，朱立倫直言，國民黨現在需要的是重拾領導，打一場大勝仗，當國民黨立場搖擺，對外關係斷線、不受重視，新任黨主席要能夠對美陸雙方有效溝通、找回互信，為黨重拾國際與兩岸事務話語權，才有機會重新穩定區域局勢，為全體國人贏得和平與繁榮。

朱立倫表示，面對民進黨的失能亂政，新任黨主席要有足夠的行政經驗，有能力領導、整合十四個執政縣市與各級黨公職一起打團體戰，展現國民黨的治理能力、贏得社會認同，讓民眾在困局中看到希望！

朱立倫也打出蔣經國牌，引述蔣經國遣訓「今天不做，明天就會後悔」，強調今天的中華民國跟中國國民黨，正處於危亡時刻，已經沒有後悔的本錢。因此，他對肩上的責任不能有絲毫退卻。

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▲前國民黨主席朱立倫朱立倫致黨代表戰鬥召集令。（圖／讀者提供）

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