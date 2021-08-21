竹縣智慧交通再升級 2案獲中央補助3000萬元

新竹縣政府表示，今年獲交通部「110年度智慧運輸系統發展建設計畫」核定補助2案共3000萬元，包含「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」補助2500萬元及「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」補助500萬元。





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新竹縣長楊文科表示，有感於大新竹地區智慧交通控制改善顯著，近年來竹縣推動智慧交通經驗豐富，包含106-108年間與竹市跨區共同合作改善經國橋廊帶、興隆橋廊帶之大新竹運輸走廊智慧交控計畫，以及竹縣109年度提升行人安全之智慧交通安全警示系統建置計畫，皆受中央部會的肯定，這次再獲110年智慧運輸系統發展建設計畫核定2計畫共3,000萬元，以智慧運輸改善擴大改善大新竹區域路網壅塞，及發展自駕車提升智慧科技產業價值，打造提供大新竹區域便捷、安全的運輸服務。





新竹縣政府交旅處長游志祥表示，為改善大新竹交通壅塞問題，縣府從交通管理面及道路工程面雙管齊下進行改善。交通管理面部分，竹縣、市於106年起合作執行大新竹運輸走廊改善計畫，已先針對經國橋至慈雲路廊帶及興隆橋廊帶進行交通改善。本次核定之「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」將延續前期成果，並擴大至交流道周邊區域，因應交流道周邊包含遠百開幕、體育比賽及未來AI園區營運等所衍生大量車潮，本計畫案將持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，以改善壅塞情形提升行車效率。





至於道路工程面部分，新竹縣府除持續推動「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程（中興路-力行路段）」及「跨頭前溪橋梁工程」，另外在本縣十大交通建設中辦理「經國橋道路改善計畫」及「台1線替代道路（新豐～新竹）新闢工程」等，透過增設往返縣、市間橋樑以增加道路容量，使用路人可有較多路徑可選擇，如此車流得以分散不致於過度集中，以改善壅塞情形。





另外，繼今年4月啟動「新竹縣高鐵自駕接駁運行計畫」，自駕車於竹北市高鐵區試辦上路，成為全台第一實際道路運行之自駕車，為再強化運用車聯網於自駕車技術，本次申請「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，於自駕車行經沿線增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施，提升新竹縣自駕車場域行車安全及便捷。





新竹縣長楊文科表示，新竹縣擁有竹科園區周邊科技產業鏈，發展智慧運輸除改善交通、滿足在地運輸需求外，更重要的是全面提升智慧科技產業價值。另外智慧運輸計畫，通常涉及不同技術領域、不同路權單位，或需要不同單位間的資訊共同交換，未來縣府將與相關單位進行跨區域、跨單位協調合作，共同打造大新竹順暢安全交通環境。



