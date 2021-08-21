P聯盟／球員市場競爭激烈　聯盟有必要加速規章的訂立

近期由於成力煥轉隊爭議，讓PLG的薪資制度再次被拿出來討論。以目前台灣職籃國內球員市場之熱烈程度來看，官方原先擬定確立相關規章的時間表，恐怕有需要提前。

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在去年職籃成立記者會上，PLG執行長陳建州表示聯盟目前在草創階段，但承諾絕對會盡快的把規章給訂立出來，讓一切操作都有依據可循，包括比賽規則、洋將使用規範、球員身份認定、新人選秀、薪資上限與下限和裁判管理辦法等等。

其中外界最在意的薪資方面問題，陳建州喊出「3年內我們一定會把薪資上限、下限訂出來」。由於國內籃球確實沒有一個可以參照的依據，因此這不失為一個合理的時間點，等待有足夠的數據作為參考，再和各隊隊討論並擬出詳盡的辦法。

然而由於PLG首季相當成功，季後許多好手選擇加入，而原本各隊的球員流動率也高，再加上T1聯賽的成立，目前看起來球員市場的確有必要盡快出一套規則，作為各隊競爭的公平性依據。

而現在急需規範的不僅僅只是薪資的部分，像是之前籃協發出的選秀備忘錄，從中衍伸出來的如何補償的問題，都有待聯盟去解決。一開始的規章肯定不會是完美的，但有批評和爭議就有進步的空間，這是一個先驅者必定得經歷的過程。

在昨天晚間，聯盟宣布在與6個球團於賽務決策委員會中積極討論後，未來將由聯盟統一公布當年自由球員名單，以避免爭議。這仍只是一個權宜的方法，畢竟以這一次成力煥事件為例，爭議主要出在「

」上面，而若無相關規定，就很容易造成爭議，雙方各有各的解釋。

這方面一定需要賽務委員會繼續努力，並且加快腳步。