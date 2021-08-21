P聯盟／球員市場競爭激烈　聯盟有必要加速規章的訂立

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其中外界最在意的薪資方面問題，陳建州喊出「3年內我們一定會把薪資上限、下限訂出來」。由於國內籃球確實沒有一個可以參照的依據，因此這不失為一個合理的時間點，等待有足夠的數據作為參考，再和各隊隊討論並擬出詳盡的辦法。
然而由於PLG首季相當成功，季後許多好手選擇加入，而原本各隊的球員流動率也高，再加上T1聯賽的成立，目前看起來球員市場的確有必要盡快出一套規則，作為各隊競爭的公平性依據。
而現在急需規範的不僅僅只是薪資的部分，像是之前籃協發出的選秀備忘錄，從中衍伸出來的如何補償的問題，都有待聯盟去解決。一開始的規章肯定不會是完美的，但有批評和爭議就有進步的空間，這是一個先驅者必定得經歷的過程。
在昨天晚間，聯盟宣布在與6個球團於賽務決策委員會中積極討論後，未來將由聯盟統一公布當年自由球員名單，以避免爭議。這仍只是一個權宜的方法，畢竟以這一次成力煥事件為例，爭議主要出在「選擇權」上面，而若無相關規定，就很容易造成爭議，雙方各有各的解釋。
這些名詞在國外其他聯賽都有很嚴謹的解釋，國內聯賽正處於草創階段，需要話題和討論，很多東西應該多給予包容和肯定，今年球員市場盛況就是聯盟官方和各球團努力的成果。但後續要怎麼去守成？要怎麼在競爭火花中，維持一個標準不至於擦槍走火？這方面一定需要賽務委員會繼續努力，並且加快腳步。