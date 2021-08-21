中國人車輛遇襲　疑涉巴基斯坦居民抗議一帶一路

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內政部聲明說：「結果1名中國人受傷，被緊急送到附近的瓜達爾醫院，目前情況穩定。」
這4輛搭載多名中國工程師的車輛當時有軍警護送。內政部聲明還說，巴基斯坦已在全面檢視中國人在境內的安全情況。
根據巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）網站消息，2名在附近玩耍的無辜兒童受到波及喪命，另2名孩童身受重傷。
俾路支省政府發言人夏瓦尼（Liaquat Shahwani）在推特上寫說：「強烈譴責在瓜達爾對中國人車輛發動自殺攻擊行徑。有兩名在附近玩的兒童喪生，1名中國人受輕傷。」推文還說3人受傷，包括司機，但這種說法與巴基斯坦媒體報導的內政部聲明略有出入。
英國「衛報」報導，宣稱犯案的武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）向來和區域內其他武裝組織一樣，指控中國剝削巴基斯坦俾路支省的礦產資源，先前曾攻擊中國人和中國駐喀拉蚩（Karachi）領事館。
瓜達爾先前爆發多起示威活動，抗議嚴重缺水、缺電以及生計受威脅。愈來愈多人對中國在當地的「一帶一路」建設計畫反彈。
漁民和其他當地勞工等示威群眾本週在瓜達爾阻礙道路交通。
他們焚燒輪胎、高呼口號，讓整個城市大多停止運作，藉此要求供水電，並要求阻止中國拖網漁船在附近水域非法捕魚，然後將漁獲帶回中國。有關當局取締這些抗議群眾時有2人受傷。
此外，巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）7月也曾發生巴士遇襲事件，造成13人喪生，包括9名中國工人。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100821