中職／兄弟選秀探花呂彥青　月薪35萬起跳

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呂彥青曾效力於日本職棒阪神虎隊，與中信兄弟總教練林威助、投手前輩鄭凱文一樣都接受過阪神日式球風洗禮，此次選秀獲得中信兄弟第一指名青睞！中信兄弟球團給予兩年半的合約肯定，合約保障至2023年，月薪35萬，若達成設定目標，2023年月薪將調整為40萬！
呂彥青於六月中停賽期間至中信兄弟隨隊訓練，復賽後則至屏東中國信託公益園區隨二軍練球。呂彥青背號選擇58號，明日8/22(日)將於二軍出賽，目標於下週開打的一軍下半季例行賽正式登板！中信兄弟球團也推出「呂彥青應援毛巾」及「呂彥青 #58 背號T」，詳細商品資訊後續將公佈於中信兄弟官方網站及「兄弟Fans Club」臉書粉絲團，喜歡彥青的球迷朋友不要錯過囉！
來自平鎮高中的投手陳志杰，背號３號，18歲，右投右打，獲中信兄弟第二指名青睞。陳志杰體檢後發覺稍有異狀，需要治療、保養，雙方協議調整簽約金，中信兄弟球團仍給予陳志杰390萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約保障至2024年。
來自普門中學的內野手張仁瑋，背號 28號，18歲，右投右打，獲中信兄弟第三指名選入。球團給予張仁瑋340萬簽約金肯定，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2024年。
來自台北興富發的投手李家成，背號73號，21歲，右投右打，獲中信兄弟第六指名選入。球團給予李家成110萬簽約金肯定，一軍月薪10萬、二軍月薪7萬。
來自大溪高中的外野手黃鈞麟，背號60號，左投左打，獲中信兄弟第七指名選入。球團給予黃鈞麟40萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2023年。
除呂彥青外的四位選手，待體檢通過後將正式披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。另外兩位選手，第四指名的內野手周委宏、第五指名的捕手陳統恩，兩人皆已進入談約細節，達成共識後再對外公佈。