169名美國公民到不了機場 3架直升機赴喀布爾酒店接人
塔利班進入阿富汗首都喀布爾已近一週，至今仍有大批人潮聚集在喀布爾機場外，希望能有機會搭上外國撤僑班機，離開阿富汗。美國國防部發言人柯比(John Kirby)20日透露，有169名美國公民一度因為安全疑慮，無法順利前往機場而受困飯店，最後美軍出動3架CH-47奇努克直升機，才順利將他們從飯店接走。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-21 11:10:11｜2021-08-21 11:13:03
綜合外媒報導，受困的逾百位美國公民，原本待在喀布爾機場附近的巴倫酒店(Baron Hotel)，原定計劃是他們要自行走200公尺前往機場，但因沿途聚集大量民眾，交通受阻，加上部分美國人覺得穿越人群不安全，所以滯留在飯店裡，直到美國官方接獲第3國維安人員通知，說飯店裡仍有美國公民。
接獲消息後，在喀布爾機場值班的美軍指揮官決定，派3架CH-47奇努克直升機到酒店，也是目前唯一一次美軍出動直升機接人。柯比強調本次只是協助美國公民，而不是拯救行動，美方也已要求塔利班讓持有證明文件的美國人通過檢查站。
截至目前為止，美國大部分的行動都停留在機場，法國、德國等其他國家的撤僑行動也在持續進行。
美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)週五向國會匯報撤僑進展時，提到當地有人遭塔利班騷擾和毆打，包含美國人在內，重申軍方會盡可能撤離民眾，但拒絕說明美軍會否調動至機場外行動。另據英國《獨立報》報導，有英國公民和新婚妻子試圖逃離阿富汗時，也於塔利班的檢查站遭到毆打。