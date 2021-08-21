中職／富邦奧運開球5連發　小林同學、柔道男神開球

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東奧代表團成員們光榮返國！8/28、8/29連續兩日15:30-16:00請各位準時到司令台集合，一起來分享優秀同學們的喜悅，近距離跟他們互動，你的「小林同學」林昀儒跟大家說：「8/28不見不散！」，而學妹們的「男神學長」楊勇緯則跟大家說：「8/29等你唷！」，難得的見面活動千萬別錯過。
把握下課十分鐘，許多精彩有趣的課後活動等著大家來玩樂！MyMusic「同學報馬仔」用音樂傳聲筒開啟回憶序曲、myVideo推出五部精選片單邀請大家用噴球槍相約「揪伴打球趣」、mySports要和大家一起當「班級值日生」打板擦、《英雄聯盟：激鬥峽谷》邀你拍照為「青春留記憶」、「下課邦我買」myfone購物邀你呼朋引伴去血拼，精彩有趣的課後活動等著大家來體驗，只要完成任三項任務即可獲得【校草陪你讀 書籤磁鐵】一款（共有五款隨機發送）另外還有學生們最愛的麥香飲品一罐等著同學兌換。
年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，他們不僅是老師的得力小助手更是大家心目中的帥氣指標，五位超強候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及霸氣暖心兼具的天菜主廚「家政小老師」，同學們記得來投下你心中神聖的一票，第四屆悍將中學校草將於8/29賽前揭曉！
家長會長也將連續兩日精心準備超大好禮要在五局中場舉辦【班級幸運星】活動，將抽出多位幸運同學送出精美大獎，首日由台灣大哥大總經理林之晨和「小林同學」林昀儒登上環形舞台為大家抽獎！