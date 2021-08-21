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嬰兒在喀布爾機場被救　美國防部證實：已父子團聚

▲武裝組織塔利班掌控阿富汗後，許多人奔赴喀布爾機場試圖逃離。在混亂中，一支感人的影片在網路瘋傳，內容顯示美軍陸戰隊員從高處將包著尿布的嬰兒拎過裝有刺網的圍牆。（圖／擷取自影片）
▲武裝組織塔利班掌控阿富汗後，許多人奔赴喀布爾機場試圖逃離。在混亂中，一支感人的影片在網路瘋傳，內容顯示美軍陸戰隊員從高處將包著尿布的嬰兒拎過裝有刺網的圍牆。（圖／擷取自影片）

中央社

2021-08-21 11:39:43

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）武裝組織塔利班掌控阿富汗後，許多人奔赴喀布爾機場試圖逃離。在混亂中，一支感人的影片今天在網路瘋傳，內容顯示美軍陸戰隊員從高處將包著尿布的嬰兒拎過裝有刺網的圍牆。

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從影片中可以看到，嬰兒的尿布已經滑脫了一半，一名美軍單手把孩子拉上圍牆，下方擠著一群想要進入機場的阿富汗人。當外國人和一些阿富汗人近一週以來陸續撤離塔利班（Taliban）掌控的喀布爾之際，這支影片在社群媒體上瘋傳。

這樣的故事為緊張的撤離行動添上一絲溫情。近6000名全副武裝的美軍控制了喀布爾機場，與他們長期敵對的塔利班分子則在外面街上巡邏，並開始實施許多人擔心的嚴苛、反美統治。

法新社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，陸戰隊得知，這名身分不明的嬰兒患病，需要救助。

他對媒體表示：「家長要求陸戰隊員照顧嬰兒，因為孩子病了。所以那名越牆（拉嬰兒）的隊員把孩子送到機場內的一所挪威醫院。醫護人員治療了孩子，並把孩子送回給父親。」

柯比表示：「這是因為關懷嬰兒所做的同情之舉。」

紐約郵報（New York Post）報導，美軍陸戰隊發言人史登哲（Jim Stenger）證實，嬰兒接受治療後已回到父親身邊，兩人在機場都平安。

美國軍方還釋出其他一些經官方批准的照片，呈現軍人向那些想逃離阿富汗的群眾的孩子伸出援手。

在其中一張照片中，一名軍人穿戴戰鬥裝備，懷裡抱著強褓中的嬰兒，像個新手父親一樣對嬰兒微笑，同袍則站在一旁戒備。另一張照片裡也有兩名女軍人抱著寶寶。

曾赴伊拉克參戰的共和黨籍聯邦眾議員梅傑（Peter Meijer）推文表示：「這就是我們必須成為的美國。」

在喀布爾機場內部拍攝的獨立照片極少，外界只能從美國國防部公布的照片一窺當地情況。今天仍有數以千計人在艱困條件下等著登上美國的C-17運輸機前往卡達，到了卡達之後，還須等好幾天才能獲得美國移民官員放行。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100821

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