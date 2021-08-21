嬰兒在喀布爾機場被救　美國防部證實：已父子團聚

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這樣的故事為緊張的撤離行動添上一絲溫情。近6000名全副武裝的美軍控制了喀布爾機場，與他們長期敵對的塔利班分子則在外面街上巡邏，並開始實施許多人擔心的嚴苛、反美統治。
法新社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，陸戰隊得知，這名身分不明的嬰兒患病，需要救助。
他對媒體表示：「家長要求陸戰隊員照顧嬰兒，因為孩子病了。所以那名越牆（拉嬰兒）的隊員把孩子送到機場內的一所挪威醫院。醫護人員治療了孩子，並把孩子送回給父親。」
柯比表示：「這是因為關懷嬰兒所做的同情之舉。」
紐約郵報（New York Post）報導，美軍陸戰隊發言人史登哲（Jim Stenger）證實，嬰兒接受治療後已回到父親身邊，兩人在機場都平安。
美國軍方還釋出其他一些經官方批准的照片，呈現軍人向那些想逃離阿富汗的群眾的孩子伸出援手。
在其中一張照片中，一名軍人穿戴戰鬥裝備，懷裡抱著強褓中的嬰兒，像個新手父親一樣對嬰兒微笑，同袍則站在一旁戒備。另一張照片裡也有兩名女軍人抱著寶寶。
曾赴伊拉克參戰的共和黨籍聯邦眾議員梅傑（Peter Meijer）推文表示：「這就是我們必須成為的美國。」
在喀布爾機場內部拍攝的獨立照片極少，外界只能從美國國防部公布的照片一窺當地情況。今天仍有數以千計人在艱困條件下等著登上美國的C-17運輸機前往卡達，到了卡達之後，還須等好幾天才能獲得美國移民官員放行。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100821