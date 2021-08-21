中國CGTN電視頻道　在英國落地復播

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CGTN發言人表示，復播符合英國受眾的公共利益，CGTN將繼續秉持客觀、理性、平衡的理念，為全球受眾提供及時、客觀的資訊，並尊重和恪守所在國家和地區的法律法規。
英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今年2月指「持有執照的公司對該頻道並無控制權，違反規定」，吊銷中國中央廣播電視總台所屬的CGTN牌照。
3月初，Ofcom並以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。
中國則於2月中旬宣布不允許英國廣播公司（BBC）世界新聞台繼續在中國境內落地，不受理BBC新一年度落地申請。
此後，法國於3月初宣布通過CGTN的播放執照申請。英國據報於4月承認CGTN頻道的服務屬於法國管轄範圍，這意味該頻道可在法國和其他簽署歐洲跨境電視公約的國家播出，包括英國。
CGTN之後表示，歡迎英國當局表態，將與相關方聯繫，核實有關情況，視情況推進在英國復播工作。
香港去年7月實施國安法後，英方宣布調整英國海外國民（BNO）護照及簽證政策，引發中英關係緊張；今年3月，英國與歐美聯手制裁新疆官員，觸發中方反制裁。
對於CGTN復播，有分析指這顯示英中關係回暖。
據官方新華社，中國國務委員兼外交部長王毅19日與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）通電話時，形容近期中英關係在低谷中出現積極跡象，「你曾表示，應讓合作而非分歧定義雙邊關係，中方表示贊同」；拉布則說，「英方願同中方發展積極的雙邊關係」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1100821