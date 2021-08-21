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中國CGTN電視頻道　在英國落地復播

▲中國官媒中國《環球電視網》（CGTN）於當地時間20日在英國落地復播。圖為近日行人走過中國《央視》位於北京總部前的照片，《環球電視網》則為《央視》於海外的國際頻道。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官媒中國《環球電視網》（CGTN）於當地時間20日在英國落地復播。圖為近日行人走過中國《央視》位於北京總部前的照片，《環球電視網》則為《央視》於海外的國際頻道。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-21 12:37:58

（中央社台北21日電）中國環球電視網（CGTN）電視頻道於當地時間20日在英國落地復播。

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據CGTN微博，該台發言人昨天表示，CGTN英語新聞頻道已在英國覆蓋廣泛的Freeview數位地面電視平台第264號頻道，開始24小時整頻道播出。

CGTN發言人表示，復播符合英國受眾的公共利益，CGTN將繼續秉持客觀、理性、平衡的理念，為全球受眾提供及時、客觀的資訊，並尊重和恪守所在國家和地區的法律法規。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今年2月指「持有執照的公司對該頻道並無控制權，違反規定」，吊銷中國中央廣播電視總台所屬的CGTN牌照。

3月初，Ofcom並以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。

中國則於2月中旬宣布不允許英國廣播公司（BBC）世界新聞台繼續在中國境內落地，不受理BBC新一年度落地申請。

此後，法國於3月初宣布通過CGTN的播放執照申請。英國據報於4月承認CGTN頻道的服務屬於法國管轄範圍，這意味該頻道可在法國和其他簽署歐洲跨境電視公約的國家播出，包括英國。

CGTN之後表示，歡迎英國當局表態，將與相關方聯繫，核實有關情況，視情況推進在英國復播工作。

香港去年7月實施國安法後，英方宣布調整英國海外國民（BNO）護照及簽證政策，引發中英關係緊張；今年3月，英國與歐美聯手制裁新疆官員，觸發中方反制裁。

對於CGTN復播，有分析指這顯示英中關係回暖。

據官方新華社，中國國務委員兼外交部長王毅19日與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）通電話時，形容近期中英關係在低谷中出現積極跡象，「你曾表示，應讓合作而非分歧定義雙邊關係，中方表示贊同」；拉布則說，「英方願同中方發展積極的雙邊關係」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1100821

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