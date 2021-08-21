中職／富邦主場就是狂！奧運國手5連發開球

富邦悍將下週將開始下半季的賽事，主場周富邦卯盡全力宣傳，從24日開始的「舉重女神」郭婞淳、25日「國民小點心」湯智鈞、26日的「國民女友」羅嘉翎，再到28日的「小林同學」林昀儒、29日的「柔道男神」楊勇緯，陣容十分豪華，也是史上中職有這樣密集的奧運國手開球。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-21 11:41:58｜2021-08-21 11:43:02
中職下半季旅外回歸潮再起，樂天桃猿在主場祭出「台灣大丈夫」主題，24日讓選秀榜眼陳冠宇主場先發，25日也請來奧運金牌「麟洋配」開球，富邦24日起以郭婞淳迎戰，加上湯智鈞、羅嘉翎、林昀儒、楊勇緯，實在是史上難得。
富邦下半季由羅力先發打頭陣，選秀狀元江少慶25日先發，加上本土左投陳仕朋、悍猛、優瑪等組成的強力先發輪值，只要打線也能有所發威，相信還是有一拚下半季冠軍的本錢。
儘管兄弟已經封王，但獅隊畢竟整體實力也實在堅強，在胡智為加盟後，他將成為未來球隊王牌候選人，加上具有大聯盟資歷，也是球迷相當期待的選手，味全龍隊昨日才公布選秀第一指名吉力吉撈 鞏冠加盟，下半季的龍隊，也不好惹。
8/24(二)舉重女神 郭婞淳
8/25(三)國民小點心 湯智鈞
8/26(四) 跆拳道甜心 羅嘉翎
8/28(六) 桌球好手 林昀儒
8/29(日) 柔道男神 楊勇緯