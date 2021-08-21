用總教練比喻黨主席　江啟臣：有需要都必須下場

國民黨主席之爭以朱、江競爭最為激烈，尋求連任的國民黨黨主席江啟臣今（21）日上午走訪岡山眷村及國宅，稍晚則出席孫文南院交流茶會，被問到和朱立倫之間的「總教練」論點不同，江啟臣認為，團隊的每一個角色，都會必須隨時因應戰情的變化去做調整，任何人只要有需要，都必須下場。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-21 12:06:56｜2021-08-21 12:07:50
江啟臣日前曾表態若2022縣市長選舉若有艱困選區，他會義不容辭奔赴戰場，但朱立倫認為，黨主席就像球隊的「總教練」，要指揮調度，不適合兼任球員，江啟臣則舉前興農牛總教練黃忠義，就曾經代打上場，還打了一支滿貫全壘打。
今日江啟臣再表示，選戰，應該要因應每一個狀況每一個情勢去做靈活的調度，所以今天不管你是做一個教練、球員等，只要是一個團隊，這個團隊的每一個角色，都必須隨時因應戰情的變化去做調整，所以每一位團隊成員都必須要做好任何的準備，「只要有需要，都必須下場」。
江啟臣認為，這個就是他所提的，國民黨面對未來的選戰，不管是2022，或是2024，在這個團隊裡面的每一員都應該做好相關的準備，只要這個團隊有需要，大家就是共同來配合，但是作為主席當然自己也必須針對這樣子的一個團隊合作，表達自己的承諾，「那我的承諾就是我不會參與2024，但是2022，團隊有需要、黨有需要，那我們就全力來配合」。