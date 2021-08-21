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反塔利班武裝組織誓死奮鬥　收復北部3區

▲雖然阿富汗首都喀布爾已成為塔利班的囊中物，但仍有反對派的武裝人士在各地集結，誓言對抗塔利班。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然阿富汗首都喀布爾已成為塔利班的囊中物，但仍有反對派的武裝人士在各地集結，誓言對抗塔利班。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-21 12:28:11

武裝組織塔利班已進入阿富汗首都喀布爾，宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，但其境內戰事仍未落幕，反塔利班組織仍在試圖抵抗，恐怕有演變成長期內戰的可能。外媒消息指出，反抗軍稍早已奪回北部巴格蘭省(Baghlan)的3個地區。

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綜合《美國之音》等外媒報導，塔利班在過去幾個月火速攻城掠地，重新控制了阿富汗多數地區，總統甘尼(Ashraf Ghani)也已流亡海外，不過至今仍有忠於原阿富汗政府的武裝人員，拒絕向塔利班投降，副總統沙雷(Amrullah Saleh)誓言堅決抵抗，無論在任何情況之下，不會向恐怖份子低頭。

報導指出，反塔利班的勢力20日從塔利班手中，收復了巴格蘭省的3個區，分別是巴努(Banu)、波勒赫薩爾(Pol-e-Hesar)和德薩拉赫(De Salah)地區，至少15名塔利班武裝人員被打死，還有15名塔利班武裝人員受傷。

當地武裝的指揮官阿卜杜勒·哈米德(Abdul Hamid)形容，這是一場反抗塔利班的起義，部隊正向附近區域持續推進，誓言一定要攻克巴格蘭省全境。

除了巴格蘭省，鄰近的潘傑希爾省(Panjshir)也是反塔利班的重要基地，高級指揮部和特種部隊重新集結，準備好在塔利班發動襲擊時，隨時進行戰鬥。

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