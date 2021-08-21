南鐵最後抗爭戶強制拆除 　張其祿批：苗栗大埔事件翻版

交通部鐵道局中部工程處昨日展開台南鐵路地下化僅剩的2戶拒拆戶拆除作業，以300名優勢警力強制帶離抗爭的屋主及聲援者。對此，台灣民眾黨立委張其祿今（21）日痛批交通部長王國材妥善溝通承諾跳票，根本是

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