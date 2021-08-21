南鐵最後抗爭戶強制拆除 　張其祿批：苗栗大埔事件翻版

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張其祿質疑「是否王部長升了官就換了腦袋？所以承諾『妥善溝通』都全忘了？」之前因交通部鐵道局拆遷爭議而延遲的鑑界，去年10月就發現其中一個建築（拆除）基點出現大約12.5公分的差異。當時黃家只是徵收案中的一戶，且是主動申請重鑑界就出現這樣的差異。不禁另人懷疑，長達8公里，涉及300多戶的南鐵東移案，沒發現的徵收錯誤不知還有多少？
張其祿指出，當時他也呼籲，交通部及台南市政府遵守承諾，公正公平地進行鑑界、善的與被徵收戶和學生團體進行對等協商及溝通，以達雙方皆能接受的妥善處理，但如今看來交通部及地方政府完全已讀不回，蠻橫的一意孤行。
張其祿表示，因擔心抗議學生及黃女士的安全，他也請辦公室同仁也到場關心，現場警方及鐵道局以壓倒性的警力及公權力，強制驅離學生，甚至 一度造成受傷及推擠，也有學生表示財物仍在屋內欲取回，卻被警方阻擋及硬驅離，後經同仁協調後，警方才受理處理，顯見這件事政府一開始就採以突襲強硬的公權力方式處理，更是彰顯出政府的背信粗暴。
張其祿批評，這起事件已在國人面前展現出，對蔡政府所謂的「尊重人權、追求正義、有史以來最會溝通政府！」最佳的打臉、最完美的跳票與最壞的示範。