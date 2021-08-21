詹雅雯抱病現身金曲紅毯　找衣服穿意外曝光「床伴」

詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，先前傳出在錄影時嘔吐，日前又驚爆送急診，于美人也在直播上要網友幫忙集氣，許效舜也發文給予對方加油打氣，而今（21）日晚第32屆金曲獎在台北流行音樂中心登場，詹雅雯傳出會走紅毯，對此她分享心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀

詹雅雯將會出席第32屆金曲獎走紅毯，談到此事，她表示收到文化邀約時，腦中浮現許多問題，「比如穿什麼？為什麼出席？和誰出席？面對訪問要講什麼？」直到打開衣櫃，才讓這些問題消散，她形容：「原來，我有好多『老朋友』陪我走紅毯，他們就是我的舊衣裳。」

▲▼詹雅雯將現身金曲獎紅毯。（圖／翻攝詹雅雯臉書）

詹雅雯也透露，心裡有好多顏色，「包括我的床伴『青蛙寶貝』，包括我的妹妹，包括我的五個不同顏色的小包包，包括我第一次嘗試的時尚妝。」雖然今年金曲獎因為疫情關係，許多有入圍的歌手都缺席了盛事，讓典禮略微冷清，但詹雅雯樂觀的說：「在音樂裡，我發覺我很有安全感，所以，我們的典禮不會空蕩蕩的。」