防營區群聚感染！蘇貞昌指示協助新兵快篩、打疫苗

新冠肺炎本土疫情趨緩，國防部規劃9月恢復役男徵招，不過民進黨立委何志偉透露，成功嶺有5到6名役男不斷咳嗽，還有1名役男發燒送醫，雖然後來證實都沒有確診，但是仍呼籲新兵入伍進行快篩。對此，行政院長蘇貞昌指示協調相關部會，協助國防部進行入伍新兵的快篩作業及疫苗施打規劃。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-21 13:54:38
行政院發言人羅秉成今（21）日表示，蔡英文總統對於軍中防疫工作非常重視，由於軍人生活有長時間群聚、近距離接觸等特性，無論是對原有單位之軍人或是入伍新兵，都要有高規格防疫措施，而目前國軍單位從防疫措施到施打疫苗都持續進行中。當然，軍中疫苗的施打仍要依疫情指揮中心的規劃，也需要醫療單位的配合作業。
羅秉成表示，近日有關心新兵防疫措施的輿情報導，蘇院長認為基於保護國軍健康，除了原本的量體溫、詢問旅遊史等健康檢測外，應該進一步做篩檢，提高軍中防疫安全性，因此蘇院長指示秘書長李孟諺協調相關部會，協助國防部進行入伍新兵的快篩作業及疫苗施打規劃。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。