8月24日仍維持二級！開放游泳池、探病

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集會活動人數上限放寬為室內80人，室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。而婚宴、公祭部分，公祭遵守內政部相關防疫規定處理，婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。
餐飲管理則依照衛福部規定處理，新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。醫院探病開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病，探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定。符合主管機關防疫管理指引或規範得開放，包含K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳/浮潛等水域活動。
最後，仍須關閉之場所包站，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。