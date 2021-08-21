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8月24日仍維持二級！開放游泳池、探病

▲中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-21 14:19:34

中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定。

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通案性原則包含，除飲食外，外出全程佩戴口罩。實聯制、保持社交安全距離。營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

集會活動人數上限放寬為室內80人，室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。而婚宴、公祭部分，公祭遵守內政部相關防疫規定處理，婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

餐飲管理則依照衛福部規定處理，新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。醫院探病開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病，探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定。符合主管機關防疫管理指引或規範得開放，包含K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳/浮潛等水域活動。

最後，仍須關閉之場所包站，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公告24日起放寬措施。（圖/指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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