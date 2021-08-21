印度批准全球首款DNA新冠疫苗　號稱能抗Delta變種

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，ZyCoV-D為3劑式疫苗，也是印度第2款獲得批准的國產疫苗，預計年產量可達1.2億劑。此外，ZyCoV-D使用了能夠自主複製的DNA分子「質體」，進入人體後能將遺傳訊息傳遞給細胞以製造刺突蛋白，對抗病毒入侵。
目前印度政府已批准5款種疫苗，包括印度版AZ疫苗Covishield、印度國產疫苗Covaxin、俄製疫苗衛星5號(Sputnik V)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)的單劑量疫苗；以前3種為主要的施打款式，疫苗數量仍有不足，因此ZyCoV-D的加入有望能緩解這個問題。
關於ZyCoV-D疫苗的優缺點，報導提到，DNA疫苗保存方便、相對便宜、安全且穩定；然而，過去為各類傳染病所研發的DNA疫苗，大多以失敗收場，反而較常應用在動物身上，使用對象不同，呈現出的免疫水平也不同，而且要讓質體DNA進入人類細胞的細胞核發揮效用，不是容易的事，因此也有專家認為，ZyCoV-D的真實效力，仍待後續學界完整審查，才能進一步確認。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。