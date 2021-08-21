高市消防救災導入智慧科技　首場防疫演練在博田醫院

消防救災導入最新科技，高雄市政府消防局以人工智慧及通訊科技提升消防救災效率。「台灣首度智慧消防防災防疫演練」今（21）日於博田國際醫院實況演習，現場模擬遇到火災時如何搭配自動通報系統第一時間通報119救災，並在消防裝置上結合人工智慧等科技，協助消防人員快速且精準得知起火點，減少搜索時消防人員受災的可能，同時提高救援的效率。





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▲高雄市政府消防局以人工智慧及通訊科技提升消防救災效率。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.21）

× ▲高雄市政府消防局以人工智慧及通訊科技提升消防救災效率。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.21）

博田國際醫院作為首度演練之代表示範醫院，現場模擬遇到火災時如何搭配自動通報系統第一時間通報119救災，並在消防裝置上結合AI（人工智慧）、AR/VR、AIoT（智聯網）、MIT ai2 APP（美國麻省理工學院研發科技手機連網軟體）及智慧型設備，讓打火弟兄能在前往救災途中，由博田國際醫院中央安全控制中心（CCTV）協助消防人員遠端、快速且精準得知起火點（BIM 3D起火點防災圖）。





▲博田國際醫院作為首度演練之代表示範醫院，現場模擬遇到火災時如何搭配自動通報系統等智慧科技救災。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.21）

× ▲博田國際醫院作為首度演練之代表示範醫院，現場模擬遇到火災時如何搭配自動通報系統等智慧科技救災。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.21）

博田國際醫院副院長阮蘭婷表示，所有的防災都是不怕一萬，只怕萬一。當災難發生時，病患的輸送是非常困難的，透過這次演練，這幾個來院內同仁不斷摸擬演練發生火警時，如何迅速保護到所有病人的安全，醫院對於醫療消防及醫病危災安全責無旁貸，很樂見智慧防災技術能跟上國際發展趨勢。



