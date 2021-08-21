《Running Man》池錫辰中文搭訕老闆 唱起光良《童話》
韓國推理節目《第六感第2季》最新一集「冷麵特輯」，劉在錫因Jessi請假，找來《Running Man》（RM）夥伴池錫辰，以及曹世鎬前來支援，劉在錫、池錫辰，再加上固定成員全昭旻，RM家族另類再相聚。在RM常被淘汰的池錫辰，在《第六感2》非省油的燈，大秀中文拚命找破綻，更唱起光良的《童話》，流利程度驚呆其他人。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-21 16:40:11
節目最新一集中，班底Jessi因好友過世缺席錄影，製作單位與劉在錫邀請池錫辰、曹世鎬前來支援，劉在錫在介紹來賓時開玩笑說：「我必須把他們當成來賓嗎？」並在曹世鎬向觀眾問好時，偷捏對方腰部，更在開車前往餐廳的路上，故意開啟副駕駛座的坐墊加熱功能，讓池錫辰氣到不行。
綜藝老手池錫辰，在抵達第二家店準備品嘗前所未聞的「冷炸醬麵」前，得知老闆過往常因公赴大陸出差，便立即用中文說：「你叫什麼名字？」與老闆聊起來，最後更唱起拿手的光良《童話》，再搭配全昭旻也在旁用中文提問「今天天氣怎麼樣」，試圖尋找破綻辨別老闆究竟是真是假，節目尾聲也順利答對，展現RM家族的絕佳默契。《第六感第2季》每週六上午在friDay影音更新播出。