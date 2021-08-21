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趙少康：台灣乾脆雪中送炭　幫美國接納千名難民

▲中廣董事長趙少康今（21）日提議，全世界都在批評美國，唯獨民進黨死命維護，台灣乾脆雪中送炭，幫美國接納1000名阿富汗女性難民。
▲中廣董事長趙少康今（21）日提議，全世界都在批評美國，唯獨民進黨死命維護，台灣乾脆雪中送炭，幫美國接納1000名阿富汗女性難民。

記者余祥／台北報導

2021-08-21 15:40:18｜2021-08-21 15:40:31

美軍撤離阿富汗，中國以此宣傳「台灣不能指望美國」。中廣董事長趙少康今（21）日提議，全世界都在批評美國，唯獨民進黨死命維護，台灣乾脆雪中送炭，幫美國接納1000名阿富汗女性難民。

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趙少康認為，既然全世界都在批評、責怪美國粗暴的從阿富汗撤軍，唯獨民進黨還死命維護美國，把質疑美國的人都打成失敗主義者、中共同路人，既然這樣，光是嘴說無路用，他建議台灣乾脆大方地雪中送炭，向美國提出願意幫美國接納1000名阿富汗難民，引進新移民、拓展新文化。

趙少康表示，做為美國堅定的盟友及發揮人道主義精神，台灣本應接納更多阿富汗難民，但台灣地狹人稠，心有餘而力不足，貿然引進太多難民，恐怕民眾不易接受。

趙少康說，另一方面，神學士（Taliban）歧視女性，剝奪女性受教權，所以我們可以優先接納1000名阿富汗女性，到台灣繼續接受教育，實現她們完成學業的夢想和權利，協助她們尋找適當的工作。這樣既能彰顯台灣善盡國際公民的責任，也可略解美國的尷尬處境。

趙少康提議，我們也可以邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉來台灣演講，聲援阿富汗女性，相信民進黨會盡力促成吧？

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