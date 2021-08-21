帛琉首次出現2例確診！自帛琉返台檢疫加嚴

由於帛琉於此次新冠肺炎疫情並未出現確診者，因此台帛兩國開放旅遊泡泡，不過日前帛琉出現了2名境外移入確診個案，指揮中心指揮官表示，與我國旅遊團均無接觸，而自帛琉返國旅客將改為12至14天再進行一次PCR篩檢，未來將滾動式檢討旅遊泡泡的執行內容。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-21 15:52:31
帛琉前兩天被驗出兩位境外移入確診，為從關島返帛琉，陳時中說明，在清查了足跡與接觸後，判斷是和我國旅遊團是沒有接觸的，在機場也沒有接處，因為兩例為15日入境帛琉，旅遊團上一團為14日，再下一團則是18日到帛琉，已經有清消也經過3天。
「不過既然有了新案例，那我們也要提高警覺」，因此陳時中宣布，要求帛琉團原本是於機場進行深喉唾液快篩、5天進行PCR篩檢，改為與他國返台相同，入境12至14天進行PCR篩檢，未來也將滾動式檢討帛琉旅遊泡泡的執行內容。
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