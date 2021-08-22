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阿富汗垮台官員：總統倉皇逃亡　除衣服一無所有

▲數天前，在武裝組織塔利班接管阿富汗之際，失去政權的總統甘尼也正要出逃。（圖／美聯社／達志影像）
▲數天前，在武裝組織塔利班接管阿富汗之際，失去政權的總統甘尼也正要出逃。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-22 08:36:46

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）數天前，在武裝組織塔利班接管阿富汗之際，失去政權的總統甘尼也正要出逃。一名阿富汗前高官詳述甘尼政府的末日，以及甘尼和顧問群看到塔利班迅雷般控制喀布爾的震驚心情。

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這名前官員接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，塔利班（Taliban）本月14日兵臨喀布爾城外，甘尼（Ashraf Ghani）毫無準備，15日逃亡時，除了身上一套衣服，其餘什麼都沒帶。

這名前官員說，出逃前幾小時，甘尼政府的高階成員在喀布爾見了一名與塔利班和蓋達（al-Qaeda）結盟的某組織重要成員，對方直接了當地說，甘尼政府必須投降。

這名前官員表示：「塔利班來到喀布爾前幾天，我們一直努力與美國達成協議，要（把權力）和平交給一個具包容性的政府，並讓甘尼總統辭職。」

「當塔利班入城時，談判還在進行。塔利班從多處進入喀布爾，我們的情報單位解讀這是懷有敵意的行動。」

「我們一年多來收到的情資顯示，若（政權被塔利班）接管，總統會被殺害。」

這名前官員還說，阿富汗副總統沙雷（AmrullahSaleh）於15日上午北逃至龐吉夏河谷（PanjshirValley）；總統府外傳出槍響不久後，許多人也跟著逃離。城裡的人驚慌失措，很多安全人員擅離職守。

「我們當時的目標是挽救喀布爾和市民不受街頭戰事所累，這個目的維持住了，我們原先開始談判的協議如今在（阿富汗前行政長官）阿布杜拉（AbdullahAbdullah）及（前總統）卡賽（Hamid Karzai）手裡也仍在繼續。」

這名前官員還說，甘尼走得很匆忙，「他到了烏茲別克的特麥斯（Termez），在那裡待了一夜，然後轉往阿拉伯聯合大公國。他沒帶錢，只有身上穿的衣服而已」。

甘尼逃亡他國，把人民留在塔利班統治之下，前途未卜，他為此飽受抨擊。先前有媒體指甘尼攜帶鉅款出逃，但他18日透過臉書影片出面否認，自稱是為了避免流血事件才離開阿富汗，還說他逃走時連鞋子都來不及換。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100821

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