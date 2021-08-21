金曲32／郭婞淳、楊勇緯頒獎　歌王蛋堡再拿最佳專輯

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蛋堡上台幽默念出媽媽寫的感言：「蛋堡檯面上是有實力肯努力的音樂人，不為名利改變初心，不浮誇、不炫耀是他做人的態度，蛋堡在家是個慈愛父親、孝順兒子、賢慧丈夫，一個人負擔起5人1貓1狗，養家活口的責任，毫無怨言，在工作上請大家多多關照。」念完媽媽「蹭熱度」的感言，蛋堡吐槽：「我覺得我媽對我誤解太深，謝謝。」
蛋堡一舉拿下最佳華語男歌手和華語專輯，他表示：「得男歌手比較意外，比較想要得專輯獎，就會覺得作品比我重要，因為我從一開始每個環節都自己做，做到最後覺得自己賣好了，就開自己的店，專門賣自己的專輯。」蛋堡打趣說還沒想到怎麼慶祝，獎金可能會拿去買樂透，獎座則收在媽媽那邊。
今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。