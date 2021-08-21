餐廳開放同住家人內用 柯文哲提議：推疫苗護照分開坐
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，8月24日起放寬部分防疫規定，同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。但台北市長柯文哲仍質疑餐廳業者執行有難度，因此他建議推行，以後應該是有打疫苗的坐一邊，免梅花座，但沒打疫苗的另一邊，就需要採梅花座。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-21 17:08:56｜2021-08-21 17:09:47
北市今日防疫記者會上，柯文哲答覆媒體詢問是否跟進中央開放表示，政治的核心是執行力，命令下去要能有效執行，他知道陳時中今天有講，同住親友就不用限制，不用梅花座也能共鍋，但他要請問，對一個餐廳經營者來說，人坐在那裡，知道那是同不同住？知道是不是親友？所以對業者執行上有困難。
柯文哲進一步說，他很不喜歡宣示性的命令，「叫大家要這樣，可是大家都做不到」，行政命令要確實可以執行，所以不管要叫「疫苗護照」還是「健康通行證」，都要很快勢在必行。柯文哲主張，以後應該是這樣，有打疫苗坐一邊，不用梅花座；沒有打疫苗的坐另一邊，坐梅花座。他也知道，有些人不是不想打疫苗，而是沒疫苗可打，但至少對餐廳經營者來說，可以處理的先處理，要不然經濟會卡住，所以如果可以的話，盡快開始執行「疫苗護照」或「健康通行證」。
柯文哲舉例指出，以台北市社會局「老人共餐」為例，將來一定是「一卡一通一護」，健康護照用台北通，台北通綁悠遊卡，長者手中的敬老（悠遊）卡，有嗶過就表示有打疫苗，就能進去吃飯。
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