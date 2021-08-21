專家憂二級警戒維持到年底？陳時中證實：多方變數要考量
國內疫情趨於穩定，指揮中心今（21）日也公布24日後的放寬措施，但依然維持二級警戒，有專家憂心二級警戒恐維持到年底，指揮中心指揮官陳時中也證實，雖然國內疫情趨緩，但國外仍在不斷變化，因此要綜合考量，不過只要民眾遵從指引，就可以恢復日常生活多一點。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-21 16:58:56
陳時中指出，從病例採檢的狀況和趨勢，病情在台灣控制得很好，近來看到，採檢陽性率也降低至0.01以下，雖然申報上有差異，但也非常低，台灣本身的疫情除了零星個案要精準疫調、即時匡列，沒有太多的不確定因素。
「但國外的疫情不斷變化」，陳時中強調，雖然邊境嚴管，但全球是流通的，無法保證沒有病毒入侵，因此要綜合考量國際疫情、疫苗覆蓋率還有新變種病毒和疫苗保護力的變數等等，所以維持在二級警戒的可能性是很高的。
不過陳時中也說，「其實二級警戒範圍還滿寬的啦，所以說我們訂一定的指引，大家遵從的意願也高，那麼就可以恢復日常生活多一點。」
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