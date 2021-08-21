網球／妹妹殺入決賽 謝淑薇躲場邊加油自嘲：角落生物
結束美網前哨站辛辛那提大師賽「一輪遊」後，我國一姊謝淑薇前往芝加哥為妹妹謝語倢加油，妹妹也相當爭氣，和德國搭檔Mona Barthel殺入女雙決賽，明日將力拚生涯第2座WTA125巡迴賽雙打冠軍盃。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-21 17:07:32
謝家姊妹這個月初聯手征戰梭羅盃(Thoreau Tennis Open)，可惜榮膺女雙頭號種子的兩人在首輪止步，接著兩姊妹各自努力，謝語倢和東京奧運搭檔許絜瑜勇闖ITF巡迴賽蘭迪斯維爾站(W100 Koser Jeweler Tennis Challenge)，殺進4強才落敗。
本周謝語倢改和Barthel搭檔，「台德聯軍」連闖3關，今日面對法國組合Clara Burel／Kristina Mladenovic在決勝盤「超級搶10」上演逆轉秀，最終以6:4、6:7(4:7)、12:10驚險拿下決賽門票。
明日決賽將和日本穗積繪莉／泰國Peangtarn Plipuech爭冠。這也是謝語倢繼2017年檀香山站，有機會再度問鼎WTA125巡迴賽雙打金盃。
特意前往芝加哥加油的謝淑薇賽後發文，恭喜妹妹和搭檔，「逆轉法國前世界第一女雙與法國菁英青少女組合拿下勝利」還透露她和哥哥一開賽躲在遠處偷看，笑說自己是「角落生物出沒」。