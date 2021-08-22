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周渝民翻車「驚險畫面曝光」　拍《逆局》倒吊10次腦充血

▲周渝民（左）拍翻車戲倒吊腦充血。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲周渝民（左）拍翻車戲倒吊腦充血。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-22 09:00:00

周渝民在《逆局》飾演心理剖繪專家「梁炎東」，因遭懷疑是施虐事件重犯而入獄，然而警方手上有一宗破不了的連環殺人重案，只得求助於梁炎東才有一線生機，沒想到這一場「魔鬼交易」，讓警隊被梁炎東玩弄於股掌之間。預告中梁炎東（周渝民飾演）搭乘法院警備獄車前往高等法院，卻莫名遭到高速猛烈撞擊而翻車。拍攝這一場高速翻車戲，周渝民倒吊在座位上進行多次拍攝，他表示因自己較容易暈車，對於要顛倒吊掛著，身體不適反應會比一般人更大，當時腦部充血爆青筋、眼壓極速飆高，胃又抽筋直冒冷汗，搭上滿頭鮮血的化妝效果，模樣非常嚇人。

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莊絢維導演分享，周渝民除了演出瞬間遭撞擊的痛苦與恐懼，還得額外增加很多翻車的身體反應，如甩頭、旋轉等來幫助鏡頭效果，因此周渝民需懸空倒吊拍攝超過10次以上，忍耐身體不適到最後一刻，導演不禁大讚周渝民是實力派演員，專業又敬業。

在《逆局》飾演獄囚的演員陣容堅強，張永正飾演監獄老大，他笑說雖然自己長得慈眉善目，但老大的威嚴不在於身高或體重，重點要能氣勢凌人。劇中他經常與梁炎東在獄中下圍棋，透過下棋讓觀眾感受到他的智慧與想法。張少懷則是飾演梁炎東獄友，也是監獄裡消息最靈通的情報站，只要握有獄中資源做為籌碼交換，沒有他得不到的消息。過去曾與周渝民合作過的張少懷，認為兩人都是很宅的人，不太習慣跟一大群人相處，自己一個人的時候狀態會比較放鬆。《逆局》9月3日起每周五於愛奇藝國際站播出，9月4日緯來電影台晚間9點播出。

▲張永正飾演氣勢凌人的監獄老大。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張永正飾演氣勢凌人的監獄老大。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張少懷（右）演出周渝民（左）獄友。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲張少懷（右）演出周渝民（左）獄友。（圖／愛奇藝國際站提供）



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