開放1.3萬境外生入境　開學是否篩檢下周宣布

教育部高教司司長朱俊彰今（21）日於指揮中心記者會上宣布，教育部先前配合邊境嚴管措施，5月19日起暫停境外生入境，由於國內疫情趨緩，將日重新開放境外生入境，開放對象包含境外學位生，也就是僑生、外國學生與陸生、港澳生，還有外交部、教育部提供的台灣獎學金、華語文授獎生，最後是政府雙邊互惠的學位生，總共有1萬3千人左右。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-21 17:14:55
另外防疫措施部分，會根據指揮中心建議，在23日通知各大專校院，便可重啟境外生入境作業，程序大致分為兩部分，第一是入境前，新生及未持有效簽證、居留證、中華民國入境許可證之學生，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。 學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。
入境之後，依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫第12至14天進行PCR檢測，此外第10至12天須以家用快篩採檢一次。檢疫結束後，須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。
最後朱俊彰表示，在自主健康管理期間建議學生不要進入校園，在居家檢疫、健康管理期間會請學校提供銜接機制，如果是學生因為航班、母國疫情等原因沒趕上開學，也交代大學啟動安心入學機制，包含線上註冊、遠端教學等等，讓學習不中斷。
而針對開學因應，是否規劃學生普篩，指揮中心指揮官陳時中表示，針對境外生入境期滿已要普篩，而至於入學學生是否執行篩檢，目前也還在研議，下周一就會宣布，不過學生普篩目前應是不會規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。