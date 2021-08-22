COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

執行貓咪人道安樂死！海巡署高雄查缉隊破獲漁船走私貓隻

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-08-22 00:46:42

海巡署偵防分署高雄查緝隊據報於20日晚間，在台南安平港外海，查獲我國籍順發886號漁船涉嫌走私未檢疫名貴貓154隻，市價約值1千萬元，21日將貓隻交由動植物防疫檢疫局高雄分局處理，經依法予以人道安樂死，而涉案林姓船長訊後則依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例等函送高雄地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長楊明璋表示，該隊於日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海，載運走私物品以牟取暴利，經與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，於20日晚間，在安平外海9浬處，查獲順發886號漁船涉嫌走私未檢疫名貴貓。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
楊明璋說，因疫情當前，海巡人員不敢大意，將漁船帶返高雄港一港口後，立即將船長、船員送往義大醫院實施COVID-19 PCR檢測，經確定PCR檢測陰性後，才上船實施搜索，在船艙內發現2處設有通風設備之密艙，經打開密艙後，計有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種共154隻，市價約值1千萬元，經訊問船長坦承在澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)
農委會動植物防疫檢疫局高雄分局分局長傅學理指出，海巡署偵防分署高雄查緝隊查獲我國籍順發886號漁船涉嫌走私未檢疫名貴貓154隻，經判定貓咪為走私動物後，將貓咪全數移交該分局，並於21日下午4時，依法完成人道安樂死程序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀