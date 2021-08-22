執行貓咪人道安樂死！海巡署高雄查缉隊破獲漁船走私貓隻

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海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長楊明璋表示，該隊於日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海，載運走私物品以牟取暴利，經與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，於20日晚間，在安平外海9浬處，查獲順發886號漁船涉嫌走私未檢疫名貴貓。
楊明璋說，因疫情當前，海巡人員不敢大意，將漁船帶返高雄港一港口後，立即將船長、船員送往義大醫院實施COVID-19 PCR檢測，經確定PCR檢測陰性後，才上船實施搜索，在船艙內發現2處設有通風設備之密艙，經打開密艙後，計有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種共154隻，市價約值1千萬元，經訊問船長坦承在澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲。
農委會動植物防疫檢疫局高雄分局分局長傅學理指出，海巡署偵防分署高雄查緝隊查獲我國籍順發886號漁船涉嫌走私未檢疫名貴貓154隻，經判定貓咪為走私動物後，將貓咪全數移交該分局，並於21日下午4時，依法完成人道安樂死程序。
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